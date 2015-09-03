Продюсер "Маши и Медведя" опроверг закрытие мультсериала

Общество
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Жания Уранкаева
Продюсер популярного мультсериала "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко в интервью телеканалу "Дождь", заявил, что этот проект не будет закрыт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rbc.ru

Дмитрий Ловейко заявил, что для съемок третьего сезона необходимо провести серьезную подготовительную работу. "Надо собраться с силами, и когда мы будем уверены в решении о начале нового сезона, то объявим, что заходим в третий сезон. А пока мы собираем ресурсы", – сказал он.

По словам продюсера, речь идет не о финансовых ресурсах, а о профессиональных.

"Профессионалов становится больше, но не с необходимой скоростью. С финансовой же стороны у проекта все в порядке: он является успешным, к тому же в анимацию пришло много государственных денег", – добавил Ловейко.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на продюсера писала, что студия "Анимаккорд" не планирует продолжать популярный мультсериал "Маша и Медведь". Издание отмечало, что причиной прекращения съемок может стать нехватка средств.

"Несмотря на рейтинг, мы пока не приняли решения, снимать ли третий сезон, собираемся с силами. Прикидываем, хватит ли нам ресурсов", – цитировали "Известия" Дмитрия Ловейко.

На данный момент на официальном YouTube-канале "Маши и Медведя" вложена 52-я серия под названием "До новых встреч!".

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