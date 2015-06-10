Культура
Проект Алии Назарбаевой Bala Turkvision стартовал в Усть-Каменогорске
Альфия Аймакова
В Усть-Каменогорске прошел первый региональный кастинг Национального отбора Международного детского песенного конкурса Bala Turkvision-2015, организатором которого выступает Фонд Алии Назарбаевой "Жандану әлемі", передает Kazpravda.kz.

В первом кастинге приняли участие 157 юных артистов со всех концов Восточного Казахстана: Курчумского, Глубоковского, Тарбагатайского, Зыряновского, Аягузского районов ВКО, Усть-Каменогорска и областных городов Риддера и Семея.

На поиски полуфиналиста Национального отбора в Усть-Каменогорск приехала певица Санда вместе со своей командой – известным продюсером Эриком Тастембековым и популярным исполнителем Иваном Бреусовым. Перед членами жюри стояла непростая задача – отобрать среди большого количества участников настоящих "жемчужин" и самородков.

Во время кастинга звучали песни всех музыкальных жанров и направлений: народные, в стиле рэп, популярные и даже собственного сочинения. Участники пели на казахском, английском, русском и даже итальянском языках. Все дети получили сертификаты участника Bala Turkvision от Фонда Алии Назарбаевой "Жандану әлемі" и CD-диски с гимном Национального отбора.

Полуфиналистом проекта от Восточного Казахстана стала Рашида Узыханова, жительница Семея. В свои 12 лет Рашида уже успела стать лауреатом и призером нескольких республиканских и международных конкурсов. Наставником и продюсером девочки станет певица Санда, которая поможет ей записать новую, специально созданную для конкурса песню на казахском языке. С этой песней Рашида Узыханова выступит в полуфинале Национального отбора Bala Turkvision 17 сентября в Астане.

Следующим городом, куда отправится Bala Turkvision, будет Павлодар.

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