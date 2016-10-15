Проект "Аутизм победим" охватит 12 городов Казахстана Общество 1952

В 12 городах Казахстана планируется реализовать проект "Аутизм победим", передает Kazpravda.kz.



По словам директора Общественного фонда "Добровольное общество "Милосердие"" (ДОМ) Аружан Саин, в 2006 году проект стартовал в Казахстане, а уже в 2013 году получил поддержку компании АО "Самрук-Қазына" и приобрел официальный статус.



К нынешнему году Ассоциации родителей детей-аутистов существуют в Алматы и Караганде. "Но, к сожалению, дети-аутисты есть в каждом городе, и их родителям нужна как моральная, так и информационная поддержка. Им нужно овладевать методикой, чтобы помочь своему ребенку преодолеть аутичное состояние", – отметили в ДОМе.



С этой целью при поддержке Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" и ДОМа в 2016 году запускается проект "Аутизм победим", но уже в республиканском масштабе. Суть проекта – организация консультаций во всех регионах Казахстана для родителей, педагогов, психологов, сотрудников ПМПК (психолого-медико-педагогических консультаций).



"В формате дискуссий, круглых столов, мини-конференций специалисты проекта "Аутизм победим" расскажут родителям и другим заинтересованным лицам, что такое аутизм сегодня, какие есть перспективы вывода детей из этого состояния и что для этого надо сделать. Также родители смогут привести своего ребенка на диагностику и проконсультироваться со специалистами. Основная задача проекта – дать родителям инструменты для вывода своего ребенка из аутичного состояния. Инструментов достаточно много и все они требуют активного участия родителей, включения в процесс вывода, объединения в ассоциации и изучения материала. Под чутким руководством специалистов это возможно сделать, и именно поэтому мы хотим охватить весь Казахстан. Ведь у каждого ребенка есть шанс протянуть руку этому миру", – сообщила Аружан Саин.



Первые поездки стартуют уже в этом месяце. В период с 28 по 30 октября специалисты проекта будут проводить консультации в Караганде, с 11 по 13 ноября – в Павлодаре, с 1 по 3 декабря – в Уральске.

