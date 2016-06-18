Проект "Большая Евразия"

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В ключевом пленарном заседании, которое прошло под девизом «На пороге новой экономической реальности», помимо Нурсултана Назарбаева, приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Италии Маттео Ренци.Разговор в ходе встречи шел о будущем мировой экономики, которое все еще теряется в дымке неопределенности. В этом контексте политики выдвинули ряд предложений, которые призваны дать коллективный ответ на вызовы времени.Обращаясь к участникам мероприятия, Нурсултан Назарбаев отметил, что на протяжении нескольких лет мир живет в условиях неутихающих волн глобального кризиса.– Даже самые сдержанные прогнозы по росту мировой экономики чаще всего не оправдываются. Экспертные оценки на ближайшие годы относительно роста глобальной экономики постоянно снижаются. На 2016 год прогнозируется рекордная сумма оттока капиталов с развивающихся рынков – до 450 миллиардов долларов. В то же время приток капиталов в развитые экономики также не гарантирует их дополнительного роста. Падение цен на сырье заметно снизило доходы всех стран-экспортеров. Но при этом усилилось дефляционное давление в странах-импортерах. Доходность абсолютно всех добывающих компаний быстро сокращается. В проигрыше оказались все, – отметил Президент.Глава государства, в частности, констатировал, что у правительств и центральных банков различных стран становится все меньше возможностей для оживления экономической активности. Как следствие, снижается качество жизни людей, в том числе и среднего класса в развитых странах мира.– Эта тенденция становится причиной роста социальной конфликтности. Мы наблюдаем это сегодня по всему миру – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге, – сказал Нурсултан Абишевич.Глава государства обратил внимание, что в условиях ухудшения экономической и политической ситуации мир столкнулся с проблемой неконтролируемой внешней миграции.– По оценкам различных международных структур, совокупная численность мигрантов, спасающихся от нищеты и конфликтов, колеблется от 40 до 60 миллионов человек, – привел шокирующие цифры Президент. При этом добавил, что международные финансовые институты так и не извлекли своевременных уроков из начальных этапов глобального кризиса.Разговоры о реформе международной финансовой системы так и остаются по большому счету лишь разговорами. Соблазн получать прибыль от бесконечного «надувания» новых финансовых пузырей взамен лопнувших остается в силе.– Сейчас наметилась тенденция винить во всех бедах интеграцию и глобализацию. Призывы строить высокие стены на границах слышны повсюду. Но если разбираться объективно, то глобальная экономика страдает не от избытка интеграции, а, наоборот, от ее недостатка, – сказал Нурсултан Назарбаев.По словам Главы государства, многие интеграционные межгосударственные надстройки забюрократизировались настолько, что стали барьером для национальных экономик. ЕАЭС как самому молодому межгосударственному объединению надо учитывать этот риск. Дезинтеграция и экономический изоляционизм не решат ни одной из внутренних проблем. Это будет лишь самообманом.– Евразийский экономический союз заинтересован в эффективном и стабильном Европейском союзе. Точно так же объединенной Европе выгодно конструктивное сотрудничество с нашим интеграционным объединением, – подчеркнул Президент.Продолжая тему, Глава государства напомнил о том, что отдельные нормы действующих интеграционных объединений стали тормозить динамику экономического развития стран, входящих в них. Фактом остаются деиндустриализация части национальных экономик стран – участниц таких структур и не всегда справедливое «распределение труда» между странами.В том, что касается экономического взаимо­действия отдельных государств с их соседями, не входящими в то или иное интеграционное объединение, были возведены новые непроходимые барьеры. К их числу относятся усилившиеся запреты на обмен технологиями. Действуют различные придуманные в кабинетах односторонние стандарты. Они ограничивают прямые инвестиции, несанкционированные бюрократической надстройкой.– Это еще один урок, который нам жизненно важно учесть в развитии Евразийского экономического союза, – сказал Нурсултан Абишевич.Что же делать и как развиваться миру? Президент нашей страны в этом контексте поставил вопрос об интеграции интеграций.– Сопряжение экономических пространств Европейского союза и Евразийского экономического союза имеет большой потенциал для рывка в развитии и всей Большой Евразии, и мира в целом. Я был и остаюсь твердым сторонником такого процесса, постоянно поднимаю этот вопрос на встречах с нашими европейскими партнерами. Выражаю надежду, что участие в Петербургском экономическом форуме многих руководителей крупнейших компаний Европы и председателя Европейской комиссии господина Жана-Клода Юнкера приблизит начало прямого диалога между ЕС и ЕАЭС, – отметил Глава государства.Президент также обозначил огромные перспективы, которые открывает формирование общих точек экономического роста между Евразийским экономическим союзом и Экономическим поясом Великого шелкового пути. Другим важным проектом является тесное взаи­модействие ЕАЭС и АСЕАН.Нурсултан Назарбаев выразил убеж­дение, что интеграция интеграций избавит мир от повторения таких ситуаций, когда отдельные страны оказались перед искусственным выбором: с кем и как им ассоциироваться и сотрудничать. По мнению казах­станского Лидера, в первую очередь нужно выработать взаимоприемлемые принципы, на основе которых будет строиться взаимодействие интеграций. Центральным здесь должен быть абсолютный приоритет экономического прагматизма над любыми проявлениями политической конъюнктуры.– Ситуация, когда экономику хотят сделать падчерицей политики, региональных и глобальных амбиций, на мой взгляд, противоестественна в XXI веке. На примере взаимных санкций мы в этом наглядно убеждаемся. Они существенно осложняют развитие глобальной экономики, негативно влияют на развивающиеся рынки, формально остающиеся вне их юрисдикции. В интеграции интеграций я вижу реальную альтернативу попыткам «растас­кивания» мира по отдельным узким зонам торговых преференций. В этом плане важно не снижать, а повышать роль и значение Всемирной торговой организации. Все это будет способствовать росту глобальной торговли и научно-технологического обмена, – заявил Глава государства.Естественно, не обошел Президент и вопросы инвестиционного сотрудничества, рассказав об условиях, которые создаются в Казахстане для развития бизнеса. Глава государства пригласил всех желающих к участию в работе Международного финансового центра «Астана» и пожелал всем участникам форума успехов.Президент России Владимир Путин в своем выступлении говорил о трансформации мира и обозначил системные проблемы, с которыми сталкивается глобальная экономика и практически все страны. По его мнению, с исчерпанием прежних источников роста в известной степени связана нынешняя геополитическая напряженность. Более того, есть риск, что она может усилиться.– В наших общих интересах найти созидательный конструктивный выход из этой ситуации, – призвал В. Путин.Говоря о грядущих вызовах, Президент России предсказал неизбежную реструктуризацию целых отраслей экономики, обесценивание многих производств и активов, изменение спроса на профессии и компетенции в результате прорыва в цифровых и промышленных технологиях, робототехнике, энергетике, биотехнологиях и других сферах.– Обострится и конкуренция, как на традиционных, так и на формирующихся рынках. Собственно, уже сегодня мы видим попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Отсюда, как мне думается, и создание замкнутых регуляторных пространств с барьерами для перетока прорывных технологий в другие регионы мира с достаточно жестким контролем над операционными цепочками для максимального извлечения технологической ренты, – заметил Глава России.При этом он подчеркнул, что распространение тех или иных технологий в современном мире невозможно удержать в замкнутом пространстве. Масштаб технологических и экономических задач показывает: развиваться эффективно можно только общими усилиями, в рамках гибких и открытых интеграционных структур, которые поощряют конкуренцию в научном поиске, многообразие технических решений, позволяют странам-участницам в полной мере реализовать свои компетенции и свой потенциал.В этом плане Владимир Путин привел в пример ЕАЭС.– Инициатор этого проекта находится в этом зале, на трибуне – это Президент Казахстана Нурсултан Абишевич ­Назарбаев, – сказал он, вызвав аплодисменты в адрес казахстанского Лидера.Евразийская интеграция, к слову говоря, вызывает все больший интерес в мире. Желание создать зону свободной торговли с ЕАЭС выразили уже более 40 государств и международных организаций.– Мы с нашими партнерами считаем, что Евразийский экономический союз может стать одним из центров формирования более широкого интеграционного контура, – заметил в связи с этим Владимир Путин, напомнив, что совсем недавно этот вопрос обсуждался в Астане.В частности, предлагается подумать о создании большего евразийского партнерства с участием ЕАЭС, а также стран, с которыми у государств – участниц организации уже сложились тесные отношения: Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном и, конечно, парт­нерами по СНГ.– Уже в июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнерства в Евразии. Рассчитываю, что это станет одним из первых шагов к формированию большого евразийского партнерства, – сказал Президент России.При этом, как отмечалось, проект «Большая Евразия» открыт, безусловно, и для Европы. По словам В. Путина, европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с Россией, и политикам следует прислушаться.– Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы европейцы подключились к проекту большего евразийского партнерства. В связи с этим приветствуем инициативу Президента Казахстана о проведении консультаций между ЕАЭС и ЕС, – подчеркнул Президент РФ.Премьер-министр Италии Маттео Ренци, в свою очередь, основные проблемы нынешней фазы развития видит даже не столько в экономических сложностях или санкциях, сколько в других явлениях современности.– Мне кажется, истинная проблема, которая делит надвое международную политическую систему, заключается в том, что есть силы, которые провоцируют страх и ненависть, делают ставку на экстремизм и фанатизм. Но я верю, что международное сообщество выдержит эту битву, – сказал он.Что же касается предложений России и Казахстана, Маттео Ренци согласился, что экономика будет работать только в том случае, если начнет действовать логика открытости.– Жан-Клод Юнкер сказал, что это логика мостов, а не стен, – процитировал Премьер-министр Италии председателя Еврокомиссии.В целом юбилейный, двадцатый по счету, экономический форум в северной столице России стал особенным.Во-первых, в политических и экономических кругах Европы все чаще звучат высказывания о бесперспективности санкционного противостояния. Эксперты стали задаваться вопросами, значит ли это, что экономическая прагматика начинает преодолевать политические противоречия?В этом контексте приезд председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Санкт-Петербург воспринимается как начало перспективного диалога. К слову, это первый приезд руководства ЕС в Россию после введения санкций в марте 2014 года. Да и число бизнесменов говорит само за себя – 500 зарубежных компаний из 60 стран прибыли для участия в форуме.Во-вторых, вызывает большой интерес программа саммита. Она в полной мере отражает тему встречи – «На пороге новой экономической реальности». Участники диалоговой площадки размышляли о новых драйверах роста и пришли к мнению, что кризис на сырьевых рынках несет и положительные моменты.Об этом, в частности, говорил на площадках форума Нурсултан Назарбаев.– Нет худа без добра. Нужно встряхнуться и заняться другой частью экономики, – сказал Глава государства, говоря о развитии аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, развитии малого и среднего бизнеса, проведении структурных реформ.Именно этим и многим другим вопросам посвящены все три дня саммита, включающие более 100 мероприятий. В их числе – форум «Деловой двадцатки», а также бизнес-форумы ШОС и БРИКС, Саммит энергетических компаний, Конференция по экономическому развитию Арктики и Специальная сессия Валдайского клуба. Все они преследуют главную цель – создать экономику нового типа, выстроив такую конфигурацию сотрудничества, которая подразумевала бы здоровую конкуренцию.В этом контексте можно еще раз привести в пример деятельность Евразийского экономического союза. На встрече Нурсултана Назарбаева с капитанами бизнеса РФ в первый день форума обнаружилась любопытная тенденция. Первое – российский бизнес, несмотря на санкции, идет в рост. Только на территории Казахстана с января нынешнего года появилось 179 новых предприятий с российским участием. И второе – успешные реформы Казахстана открыли новые возможности, и многим предпринимателям становится более комфортно работать именно в нашей стране. Причем речь все чаще идет об инновационном сотрудничестве, взаимодействии в несырьевых секторах экономики.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не удержался и задал провокационный вопрос первому замес­тителю председателя Правительства России Игорю Шувалову:– Не приведет ли все это к тому, что российский бизнес будет смотреть на Казахстан как на более привлекательную юрисдикцию для реализации своих проектов?– Мы эту конкуренцию ощущаем, – признался Игорь Шувалов. – И мы хотим сделать так, чтобы в Российской Федерации условия ведения бизнеса были не хуже...Нурсултан Назарбаев на брифинге по итогам форума отметил важность состоявшейся встречи с представителями деловых кругов РФ. В ней приняли участие более 50 крупнейших государственных корпораций и частных компаний России, многие из которых уже работают в нашей стране или начнут сотрудничать с нами в ближайшей перспективе. Как сказал Глава государства, сегодня насчитывается 6 тыс. совместных казахстанско-российских предприятий. Портфель планируемых проектов составляет до 25 млрд долларов, из них 6–7 млрд приходится на малый и средний бизнес.– Это большое подспорье в непрос­тое кризисное время, – подчеркнул Президент.В дальнейшем работа будет продолжена.Глава государства рассказал, что провел в Санкт-Петербурге множество двусторонних встреч с представителями бизнеса, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в медицинской, нефтяной сфере, реализации инфраструктурных проектов, в частности, взаимодействия в рамках сухого порта «Хоргос» и развития свободной экономической зоны в Актау. Также состоялись переговоры с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Президентом России Владимиром Путиным и другими.Как отметил Нурсултан ­Назарбаев, диа­логовые площадки, подобные ПМЭФ, весьма полезны. Именно поэтому наша страна ежегодно проводит Астанинский экономический форум.– Он проходит не менее масштабно, с солидными участниками со всего мира, нобелевскими лауреатами. Конечно, эти форумы не решают моментально всех вопросов. Однако диалог нужен, надо знать о том, где и что происходит, какие есть возможности в мире. Важно рассказать о нашей стране, какие у нас порядки, законы, налоги. Чем мы отличаемся, насколько у нас лучшие условия для бизнеса. В этом такие площадки просто незаменимы, – сказал Президент.Собрать огромное количество компаний где-то в одном месте очень непросто. На экономических форумах имеется такая возможность. Важно и то, что перед бизнесом выступает сам Глава государства, что вызывает доверие, интерес к Казахстану. А где есть интерес, там будут и инвестиции.