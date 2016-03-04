​Проект больших возможностей

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Марина ПАРХОМЕНКО

Об особенностях нового проекта говорилось на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

– Мы приглашаем научно-исследовательские институты, вузы, независимых ученых, бизнесменов обратить внимание на данный проект, так как в его рамках будет обеспечено достаточное финансирование, способное вывести научные разработки на уровень коммерциализации – это сумма в 110 миллионов долларов, – подчеркнул директор группы управления проекта «Коммерциализация технологий» Данияр Доскараев. – Около 40% суммы пойдет на финансирование научных разработок с потенциалом коммерциализации. То есть смысл состоит не в получении отчета о реализации проекта, а в том, что ученый, выигравший грант, берет на себя обязательство довести разработку до коммерциализации.

В новом проекте также будет поддержано создание консорциумов путем объединения усилий науки, производства и государства для удовлетворения конкретных потребностей рынка, производственного сектора и социальных проблем. В рамках третьего компонента планируется, в частности, формирование венчурного фонда, открытие офиса трансферта технологий за рубежом, повышение потенциала офисов коммерциализации технологий путем создания взаимосвязанной сети на основе конкурсного отбора пяти-шести эффективных офисов при вузах в рамках Программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы, а также в АОО «Назарбаев Университет». Кроме того, предусмотрено формирование аналитического центра для проведения анализа состояния и перспектив развития национальной инновационной системы с учетом международного опыта. Как поясняется, на единой площадке будут работать представители государства, науки и бизнеса.

Напомним, что этот проект явился логическим продолжением предыдущей инициативы ВБ «Коммерциализация технологий». Ее результатом стала поддержка 65 проектов, 40 из которых достигли уровня первых продаж готовой продукции на сумму более 900 млн тенге. На брифинге была выражена уверенность в том, что и новый проект благодаря недавно принятому Закону «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» будет успешным. 

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