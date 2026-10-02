Проект «искусственного солнца» вступил в ключевую фазу строительства в Китае

Китай,Наука,Строительство
Айман Аманжолова
корреспондент

Китайский проект по исследованию ядерного синтеза достиг важной вехи: комплекс для экспериментального сверхпроводящего токамака BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) официально введен в эксплуатацию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

BEST — компактная экспериментальная установка для исследования термоядерного синтеза, строительство которой ведется в Хэфэе, административном центре провинции Аньхой на востоке Китая.

Это первая самостоятельно разработанная в стране установка такого типа, предназначенная для воспроизведения на Земле процессов ядерного синтеза, благодаря которым Солнце вырабатывает энергию.

С июля на строительную площадку было доставлено несколько ключевых компонентов установки, а работы по их монтажу последовательно продвигались вперед. К настоящему времени выполнено более половины запланированных задач.

Основная часть термоядерной установки вступила в наиболее ответственную стадию строительства. В настоящее время ведется монтаж ключевых систем, включая вакуумную камеру, криогенный экран, тороидальные магнитные системы и другие высокоточные внутренние компоненты.

Вакуумная камера представляет собой рабочую область, в которой происходит термоядерная реакция. Криогенный экран выполняет функцию сверхтеплоизоляционного слоя, препятствующего передаче тепла. В свою очередь, тороидальные магнитные системы создают мощные магнитные поля, удерживающие высокотемпературную плазму и не позволяющие ей соприкасаться со стенками реактора.

Строительство BEST планируется завершить к 2027 году. Около 2030 года установка должна продемонстрировать получение энергии в результате реакции синтеза дейтерия и трития.

Проект направлен на воспроизведение на Земле процессов, благодаря которым Солнце производит свет и тепло, а также на проверку принципиальной возможности выработки электроэнергии в промышленных масштабах с помощью управляемого ядерного синтеза.

 

#Китай #строительство #BEST

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