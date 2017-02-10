Проект Конституции доработают с учетом предложений казахстанцев

В Акорде сегодня состоялось третье заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сообщается, что участники заседания обсудили промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
"Гражданами Казахстана базовые положения проекта Закона, вынесенного Главой государства на всенародное обсуждение, в целом поддерживаются. При этом от граждан республики поступило более полутысячи предложений по вопросам усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности", – говорится в официальном сообщении.
Проект закона будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства.
Напомним, Президент 25 января выступил с обращением
к народу, в котором сообщил о том, что поправки в Конституцию
будут вынесены на всеобщее обсуждение. Срок обсуждения
– с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года.
Бурную реакцию в обществе вызвало изменение 26-й статьи Основного закона, в которой сейчас говорится "Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество". Поправки предполагают изменение слова "Граждане" на "Каждый".