​Проект надежды на исцеление

В церемонии открытия конференции, посвященной этому событию, приняли участие представители Министерства здравоохранения и социального развития РК, Национального центра проблем туберкулеза, Международного НПО «Партнеры во имя здоровья», фондов UNITAID, USAID, других международных организаций, а также региональных противотуберкулезных служб. Открывая форум, директор Национального центра проблем туберкулеза Жумагали Исмаилов отметил, что меморандум о сотрудничестве с организацией «Партнеры во имя здоровья» был подписан в октябре прошлого года Министерством здравоохранения и социального развития. Эта организация – основной получатель средств международного проекта «endTB», который реализуется в 15 странах.

На встрече подчеркивалось, что казахстанская Национальная программа по борьбе с туберкулезом признана ВОЗ одной из лучших на постсоветском пространстве, да и в европейском регионе. В нашей стране добиваются высокой эффективности лечения больных туберкулезом, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью. Показатели излечения больных с чувствительными формами туберкулеза составляют 89%, а с лекарственной устойчивостью – 73%.

Участники констатировали, что в Казахстане имеются хорошо развитая инфраструктура и устойчивая система противотуберкулезной помощи населению, поддерживаемая Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Правительством, успешно реализуется комплексный план по борьбе с этой болезнью на 2014–2020 годы. За последние десять лет в стране достигнуты значительные позитивные изменения основных эпидемиологических показателей. Так, заболеваемость туберкулезом в стране снизилась в два с лишним раза, а смертность – более чем в пять раз. По итогам прошлого года наметилась положительная тенденция снижения заболеваемости туберкулезом на 11,9%, а смертности – на 22,4% по сравнению с 2014 годом.

Впервые за последние 40 лет в мире созданы два новых противотуберкулезных препарата: бедаквилин и деламанид, которые эффективно действуют в процессе лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Они рекомендованы для применения и в отношении его устойчивых форм. Проект «endTB» направлен на увеличение доступа к эффективным и удобным для использования схемам терапии пациентов. Это первые более чем за полвека новые противотуберкулезные лекарственные препараты, благодаря которым у больных с устойчивыми формами появилась новая надежда на излечение. В рамках «endTB» новые противотуберкулезные лекарства будут использоваться для лечения группы пациентов в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ при соблюдении жестких требований к фармаконадзору и безопасности.

Организация «Партнеры во имя здоровья» ответственна за методологическую и техническую помощь по реализации проекта в Казахстане, включая внедрение системы фармаконадзора, и обеспечивает полное финансирование поставок комплекса противотуберкулезных лекарственных препаратов. Все виды деятельности в рамках «endTB» в осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством и в тесном взаимодействии с министерством.

В рамках проекта в Казахстан уже поступил комплекс новых препаратов для лечения первой группы из 150 больных. По данным на первое июня, лечение ими получают 77 пациентов в Астане, Алматы, Акмолинской и Алматинской областях. К концу года уже около 300 больных будут получать такую терапию в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это позволит увеличить эффективность лечения, возможности которого ранее были крайне ограничены, а также значительно снизить распространение опасной инфекции и смертность от нее.