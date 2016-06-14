​Проект надежды на исцеление

Свежий выпуск
808
Вадим МАХИН, Алматы

В церемонии открытия конференции, посвященной этому событию, приняли участие представители Министерства здравоохранения и социального развития РК, Национального центра проблем туберкулеза, Международного НПО «Партнеры во имя здоровья», фондов UNITAID, USAID, других международных организаций, а также региональных противотуберкулезных служб. Открывая форум, директор Национального центра проблем туберкулеза Жумагали Исмаилов отметил, что меморандум о сотрудничестве с организацией «Партнеры во имя здоровья» был подписан в октябре прошлого года Министерством здравоохранения и социального развития. Эта организация – основной получатель средств международного проекта «endTB», который реализуется в 15 странах.

На встрече подчеркивалось, что казахстанская Национальная программа по борьбе с туберкулезом признана ВОЗ одной из лучших на постсоветском пространстве, да и в европейском регионе. В нашей стране добиваются высокой эффективности лечения больных туберкулезом, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью. Показатели излечения больных с чувствительными формами туберкулеза составляют 89%, а с лекарственной устойчивостью – 73%.

Участники констатировали, что в Казахстане имеются хорошо развитая инфраструктура и устойчивая система противотуберкулезной помощи населению, поддерживаемая Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Правительством, успешно реализуется комплексный план по борьбе с этой болезнью на 2014–2020 годы. За последние десять лет в стране достигнуты значительные позитивные изменения основных эпидемиологических показателей. Так, заболеваемость туберкулезом в стране снизилась в два с лишним раза, а смертность – более чем в пять раз. По итогам прошлого года наметилась положительная тенденция снижения заболеваемости туберкулезом на 11,9%, а смертности – на 22,4% по сравнению с 2014 годом.

Впервые за последние 40 лет в мире созданы два новых противотуберкулезных препарата: бедаквилин и деламанид, которые эффективно действуют в процессе лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Они рекомендованы для применения и в отношении его устойчивых форм. Проект «endTB» направлен на увеличение доступа к эффективным и удобным для использования схемам терапии пациентов. Это первые более чем за полвека новые противотуберкулезные лекарственные препараты, благодаря которым у больных с устойчивыми формами появилась новая надежда на излечение. В рамках «endTB» новые противотуберкулезные лекарства будут использоваться для лечения группы пациентов в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ при соблюдении жестких требований к фармаконадзору и безопасности.

Организация «Партнеры во имя здоровья» ответственна за методологическую и техническую помощь по реализации проекта в Казахстане, включая внедрение системы фармаконадзора, и обеспечивает полное финансирование поставок комплекса противотуберкулезных лекарственных препаратов. Все виды деятельности в рамках «endTB» в осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством и в тесном взаимодействии с министерством.

В рамках проекта в Казахстан уже поступил комплекс новых препаратов для лечения первой группы из 150 больных. По данным на первое июня, лечение ими получают 77 пациентов в Астане, Алматы, Акмолинской и Алматинской областях. К концу года уже около 300 больных будут получать такую терапию в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Это позволит увеличить эффективность лечения, возможности которого ранее были крайне ограничены, а также значительно снизить распространение опасной инфекции и смертность от нее.

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
«Старая гвардия» Казправды
Казахский Пушкин или второй после Абая
Как лудоман себе в карты запретил играть
Моцарт от бокса
Алименты от осужденных
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол СКО
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд тенге для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Геологоразведка: наращивать инвестиции
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Трансформация Казахстана: к обновленному справедливому обществу
С прицелом на импортозамещение
Окна возможностей для региона
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
Условия для успешного нациестроительства
Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане
Нужно творить красоту!
Читаем книги и газеты
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Творил несмотря на запреты
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Красиво шить не запретишь
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Президент предложил изменить герб Казахстана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Реализация инициатив началась
Онлайн-фестиваль #Наурыз2024 в TikTok
Трудиться, торговать и страховать
Долг платежом красен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]