Проект нового Социального кодекса одобрило Правительство Казахстана

Правительство , Экономика
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Диасов Ораз
корреспондент

Проект Социального кодекса направлен на повышение качества жизни населения.

Фото: Kazpravda.kz

Проект нового Социального кодекса одобрили на заседании Правительства. Премьер-министр Алихан Смаилов уверен, что документ установит базовые социальные права казахстанцев – от рождения до старости, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представила проект Социального кодекса министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. По ее словам, документом предусматривается введение цифровой карты семьи и дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, внедрение стартового капитала для детей до 18 лет, формируемого за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Нацфонда, присвоение статуса награжденных матерей женщинам, родившим более 6 детей, и увеличение им размера пособий.

«Еще одно важное изменение заключается в том, что с 2025 года черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума», – отметила Тамара Дуйсенова.

Предусматривается также трансформация системы социального обслуживания для лиц с особыми потребностями и повышение уровня социального обеспечения занятых граждан.

Глава Кабмина Алихан Смаилов в свою очередь отметил, что проект Социального кодекса в первую очередь направлен на повышение качества жизни населения.

«С принятием кодекса новая социальная политика перейдет от заявительной формы в проактивный формат. Данная задача реализуется, например, через внедрение Цифровой карты семьи. В пилотном варианте она работает с сентября только по небольшому ряду услуг, и уже хорошо себя зарекомендовала. В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть, гражданин может получить вид господдержки без обращения в соответствующие органы. Государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры», - пояснил он.

Премьер-министр также добавил, что планируется законодательно определить и закрепить все виды гибкой формы занятости, включая «платформенную» занятость.

Кроме того, по его словам, в проекте Социального кодекса предусматривается развитие национальной системы квалификаций и внедрение системы сертификации. Они должны снять излишние барьеры, препятствующие трудоустройству молодежи.

«Предлагаемые в кодексе меры позволят перезагрузить систему социальной защиты и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере. Предлагаю одобрить озвученные походы и проголосоватьза проект Социального кодекса», - призвал он коллег.

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