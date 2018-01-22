Проект по неприятию коррупции через повышение качества госуслуг запустят в Астане
Акимат Астаны и Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции запускают в столице проект по неприятию коррупции через решение задач по повышению качества государственных услуг, сообщает Кazpravda.kz.
"Акимат столицы и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции запустят в пилотном режиме проект "Астана – адалдық алаңы". Основной посыл проекта заключен в дальнейшем развитии антикоррупционной модели поведения граждан и общественной атмосферы неприятия коррупции через решение задач повышения качества государственных услуг, создания безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, открытость и прозрачность деятельности госорганов, масштабный общественный контроль", – передает официальный сайт городского акимата.
Отмечено, что проект охватит и вопросы обеспечения приемлемой оплаты труда госслужащих, повышение персональной ответственности руководителей госорганов, организаций и служб по всем направлениям деятельности, включая вопросы противодействия коррупции и многое другое.
В рамках "Астана – адалдық алаңы" будет сформирован совместный проектный офис из числа сотрудников акимата Астаны и Агентства. Для комплексной проработки вопроса будет вовлечено экспертное сообщество из числа предпринимателей, ученых, представителей гражданского сектора и СМИ.
Планируется, что проект будет запущен в первой декаде февраля текущего года с дальнейшим распространением на остальные регионы страны.