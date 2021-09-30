Проект по ускоренному продвижению товаров и услуг запускает Казахстан

Экономика
Фото: yandex.kz
В пресс-центре Правительства РК состоялся брифинг по посланию Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Участие в брифинге приняли заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, министры сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев.



«Сохранение конкурентоспособности и развитие отраслей экономики – это стратегическая задача и один из ключевых векторов работы Правительства. Решающим этапом в данном направлении станет принятие национальных проектов. В своем Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сфокусировал внимание на приоритетных задачах для дальнейшего развития реального сектора экономики», — сказал Роман Скляр.

Далее он доложил о том, какая работа и какие меры предпринимаются для реализации Послания Президента. В частности, рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса.

Для выхода на траекторию восстановления и дальнейшего роста экономики, по поручению Президента, до конца 2022 года в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы «Экономика простых вещей», которая доказала свою востребованность как действенный инструмент развития отечественного производства.

«За 2,5 года реализации программы одобрено 3011 проектов на сумму 787 млрд тг. Реализация данных проектов направлена на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, и, прежде всего, выпуск широкой номенклатуры товаров народного потребления», — отметил он.



Прогнозный эффект от реализации всех проектов — создание 35 тыс. новых рабочих мест и увеличение налоговой базы на 100 млрд тг.

Следующим шагом к исполнению Послания Главы государства станет реализация промышленной политики.

Так, по словам вице-премьера, в рамках Карты индустриализации реализуются 128 проектов на общую сумму порядка 1,23 трлн тг с созданием более 12 тыс. новых постоянных рабочих мест.

«Принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода, для дальнейшего развития индустриализации будет принят Закон «О промышленной политике», который позволит повысить согласованность систематизирует и упростит процесс и условия оказания господдержки. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. Кроме законодательного регулирования, мы прорабатываем ряд системных мер для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности», — проинформировал он.

В металлургической отрасли в текущем году планируется утвердить регуляторный механизм, обеспечивающий полноценную загрузку сырьем отечественных обрабатывающих производств.

Запущен проект по ускоренному продвижению товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. В 2021 году в рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки будут выведены 130 новых игроков.

В целом, комплекс мер призван способствовать эффективной реализации промышленной политики и обеспечить запланированный в Послании рост экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до $24 млрд и производительности труда на 30% к 2025 году.

Следующим шагом к реализации Послания Президента станет развитие геологической отрасли.

«Особое внимание в Послании уделено геологоразведке и комплексному изучению недр, а также расширению доступа инвесторов к качественной геологической информации. Новый импульс отрасль получила с принятием Кодекса «О недрах и недропользовании», который создал условия для развития рынка в сфере геологоразведки и привлечения в страну инвесторов, владеющих современными технологиями. В настоящее время Правительством начата работа по усовершенствованию геологической деятельности», — сказал Скляр.

Он пояснил, что в первую очередь будет создана Национальная геологическая служба, которая станет «единым окном» для инвесторов, обеспечит хранение геологической информации в соответствии с международными стандартами. Помимо этого, ведется разработка базы данных геологической информации «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Система позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат.

«Данные меры будут способствовать раскрытию ресурсного потенциала нашей страны и повышению геологической изученности недр», — добавил Роман Скляр.

Популярное

Все
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Великий писатель земли кыргызской
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Под цифровым шаныраком
Феномен Шакиры
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Конституционный закон Республики Казахстан
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Воспитатели
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
Подземные хроники Кангюя
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Певец из Семея установил национальный рекорд
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казах…
Бектенов обсудил с Гелером развитие титановой отрасли Казах…
Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане
Комплексный план повышения доходов населения принят в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]