Проект по ускоренному продвижению товаров и услуг запускает Казахстан

В пресс-центре Правительства РК состоялся брифинг по посланию Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Участие в брифинге приняли заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, министры сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев.
«Сохранение конкурентоспособности и развитие отраслей экономики – это стратегическая задача и один из ключевых векторов работы Правительства. Решающим этапом в данном направлении станет принятие национальных проектов. В своем Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сфокусировал внимание на приоритетных задачах для дальнейшего развития реального сектора экономики», — сказал Роман Скляр.
Далее он доложил о том, какая работа и какие меры предпринимаются для реализации Послания Президента. В частности, рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса.
Для выхода на траекторию восстановления и дальнейшего роста экономики, по поручению Президента, до конца 2022 года в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы «Экономика простых вещей», которая доказала свою востребованность как действенный инструмент развития отечественного производства.
«За 2,5 года реализации программы одобрено 3011 проектов на сумму 787 млрд тг. Реализация данных проектов направлена на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, и, прежде всего, выпуск широкой номенклатуры товаров народного потребления», — отметил он.
Прогнозный эффект от реализации всех проектов — создание 35 тыс. новых рабочих мест и увеличение налоговой базы на 100 млрд тг.
Следующим шагом к исполнению Послания Главы государства станет реализация промышленной политики.
Так, по словам вице-премьера, в рамках Карты индустриализации реализуются 128 проектов на общую сумму порядка 1,23 трлн тг с созданием более 12 тыс. новых постоянных рабочих мест.
«Принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода, для дальнейшего развития индустриализации будет принят Закон «О промышленной политике», который позволит повысить согласованность систематизирует и упростит процесс и условия оказания господдержки. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. Кроме законодательного регулирования, мы прорабатываем ряд системных мер для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности», — проинформировал он.
В металлургической отрасли в текущем году планируется утвердить регуляторный механизм, обеспечивающий полноценную загрузку сырьем отечественных обрабатывающих производств.
Запущен проект по ускоренному продвижению товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. В 2021 году в рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки будут выведены 130 новых игроков.
В целом, комплекс мер призван способствовать эффективной реализации промышленной политики и обеспечить запланированный в Послании рост экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до $24 млрд и производительности труда на 30% к 2025 году.
Следующим шагом к реализации Послания Президента станет развитие геологической отрасли.
«Особое внимание в Послании уделено геологоразведке и комплексному изучению недр, а также расширению доступа инвесторов к качественной геологической информации. Новый импульс отрасль получила с принятием Кодекса «О недрах и недропользовании», который создал условия для развития рынка в сфере геологоразведки и привлечения в страну инвесторов, владеющих современными технологиями. В настоящее время Правительством начата работа по усовершенствованию геологической деятельности», — сказал Скляр.
Он пояснил, что в первую очередь будет создана Национальная геологическая служба, которая станет «единым окном» для инвесторов, обеспечит хранение геологической информации в соответствии с международными стандартами. Помимо этого, ведется разработка базы данных геологической информации «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Система позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат.
«Данные меры будут способствовать раскрытию ресурсного потенциала нашей страны и повышению геологической изученности недр», — добавил Роман Скляр.
Участие в брифинге приняли заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, министры сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, энергетики — Магзум Мирзагалиев.
«Сохранение конкурентоспособности и развитие отраслей экономики – это стратегическая задача и один из ключевых векторов работы Правительства. Решающим этапом в данном направлении станет принятие национальных проектов. В своем Послании народу Казахстана Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сфокусировал внимание на приоритетных задачах для дальнейшего развития реального сектора экономики», — сказал Роман Скляр.
Далее он доложил о том, какая работа и какие меры предпринимаются для реализации Послания Президента. В частности, рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса.
Для выхода на траекторию восстановления и дальнейшего роста экономики, по поручению Президента, до конца 2022 года в Казахстане продлена поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы «Экономика простых вещей», которая доказала свою востребованность как действенный инструмент развития отечественного производства.
«За 2,5 года реализации программы одобрено 3011 проектов на сумму 787 млрд тг. Реализация данных проектов направлена на насыщение внутреннего рынка отечественными товарами, стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, и, прежде всего, выпуск широкой номенклатуры товаров народного потребления», — отметил он.
Прогнозный эффект от реализации всех проектов — создание 35 тыс. новых рабочих мест и увеличение налоговой базы на 100 млрд тг.
Следующим шагом к исполнению Послания Главы государства станет реализация промышленной политики.
Так, по словам вице-премьера, в рамках Карты индустриализации реализуются 128 проектов на общую сумму порядка 1,23 трлн тг с созданием более 12 тыс. новых постоянных рабочих мест.
«Принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода, для дальнейшего развития индустриализации будет принят Закон «О промышленной политике», который позволит повысить согласованность систематизирует и упростит процесс и условия оказания господдержки. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. Кроме законодательного регулирования, мы прорабатываем ряд системных мер для дальнейшего развития обрабатывающей промышленности», — проинформировал он.
В металлургической отрасли в текущем году планируется утвердить регуляторный механизм, обеспечивающий полноценную загрузку сырьем отечественных обрабатывающих производств.
Запущен проект по ускоренному продвижению товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. В 2021 году в рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки будут выведены 130 новых игроков.
В целом, комплекс мер призван способствовать эффективной реализации промышленной политики и обеспечить запланированный в Послании рост экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза до $24 млрд и производительности труда на 30% к 2025 году.
Следующим шагом к реализации Послания Президента станет развитие геологической отрасли.
«Особое внимание в Послании уделено геологоразведке и комплексному изучению недр, а также расширению доступа инвесторов к качественной геологической информации. Новый импульс отрасль получила с принятием Кодекса «О недрах и недропользовании», который создал условия для развития рынка в сфере геологоразведки и привлечения в страну инвесторов, владеющих современными технологиями. В настоящее время Правительством начата работа по усовершенствованию геологической деятельности», — сказал Скляр.
Он пояснил, что в первую очередь будет создана Национальная геологическая служба, которая станет «единым окном» для инвесторов, обеспечит хранение геологической информации в соответствии с международными стандартами. Помимо этого, ведется разработка базы данных геологической информации «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Система позволит перевести взаимоотношения госорганов и недропользователей в цифровой формат.
«Данные меры будут способствовать раскрытию ресурсного потенциала нашей страны и повышению геологической изученности недр», — добавил Роман Скляр.