На заседании бюро под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты.

На обсуждение депутатов вносятся законопроекты с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы» и о гарантированном трансферте из Национального фонда Респуб­лики Казахстан на эти годы.

Палате предстоит назначить профильному Комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона.

На бюро рассмотрен также вопрос о работе Общественной приемной Мажилиса Парламента.