"Проект превратился в учебный туризм" – сенатор о беспорядке в реализации программы "Болашак"

По словам депутата, полученная выпускниками специальность не используется, проект стал инструментом эмиграции, затраченные на обучение деньги государству не возвращаются

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Неутешительные результаты работы Центра международных программ в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина озвучил сенатор Андрей Лукин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат отметил, что в результате отсутствия должной организации работы центра и надлежащей координации со стороны Министерства науки и высшего образования, средства, выделенные на подготовку и повышение квалификации кадров за рубежом, используются нерационально либо расхищаются. А это, в свою очередь, влечет за собой необоснованные бюджетные затраты.

"Отсутствует эффективный механизм мониторинга трудовой деятельности стипендиатов и возмещения бюджетных средств, затраченных на их обучение. Выпускниками «Болашак» нарушаются требования о возвращении в Казахстан и осуществлении непрерывной трудовой деятельности по специальности согласно правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Известно о тысяче таких фактов", - сказал сенатор.

Депутат также обратил внимание премьер-министра на ситуацию с возвратом денег. В пример сенатор привел статистику, в

которой говорится о существующей задолженности государству в размере 6,6 млрд тенге.

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о нецелевых направлениях обучения. Полученная специальность не используется, проект в отдельных случаях стал инструментом эмиграции, остаются за рубежом 270 выпускников, а также проект превратился в учебный туризм. Фактически центр показывает низкую организацию подготовки специалистов за рубежом в соответствии с реальными потребностями рынка труда. Причинами такого положения дел являются отсутствие стратегических и программных документов, ненадлежащая координация со стороны профильного министерства", - заявил Лукин.