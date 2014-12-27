Проект продуман до мелочей

Свежий выпуск
547
Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз
Вручая председателю областного Совета ветеранов Тлеугабылу Туребекову бронзовый ключ от нового здания, руководитель одной из самых авторитетных строительных компаний южного региона – ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» – Юрий Минаков был краток: «Нам доверили. Мы постарались и уложились в намеченный срок!»
На безукоризненно выполненную работу специалисты товарищества затратили всего 4 месяца. Несмотря на занятость, депутат областного маслихата Ю. Минаков каждый день по несколько часов проводил на этой стройплощадке – контролировал темпы и качество, лично решал малейшие проблемы. Впрочем, такая опека была излишней – его подчиненные, привыкшие трудиться без переделок, старались.
– Мы мечтали об этом давно, – рассказывает заместитель председателя областного Совета ветеранов Халил Бейсеев. – И когда в Талдыкоргане тогдашний аким области Серик Умбетов возвел для ветеранов прекрасный дом, загорелись построить такой же у себя. Руководитель области Канат Бозумбаев с пониманием отнесся к нашей просьбе, выделив для строительства 9 соток в самом центре города и необходимые 120 миллионов тенге. В области – 100 000 пенсио­неров, готовых с пользой для государства выполнять любую общественную работу. Новый офис поможет нам лучше организовать эту силу.
– И собственные проблемы ветераны теперь смогут решать быстрее и эффективнее, – убежден председатель комиссии по транспорту областного Совета ветеранов Григорий Ефремов.
Проект продуман до мелочей. В распоряжении городского и областного ветеранских советов, на содержание которых предусмотрены деньги в областном бюджете, – прос­торные светлые кабинеты, современная оргтехника, Интернет, красивая и удобная мягкая мебель. С комфортом разместился архив. Нашлось место и для журналистов областной газеты «Ғумыр – Дария». Специальная аптека будет обеспечивать ветеранов бесплатными лекарствами. А если кому-то из них занеможется, на помощь придет постоянно дежурящий здесь высококвалифицированный опытный терапевт. В подвальном помещении – прекрасная бильярдная. Также есть кафе, в меню которого будут и диетические блюда. И еще один очень нужный подарок получили ветераны – прибывший на торжество аким области Карим Кокрекбаев преподнес им замечательный домашний кинотеатр.

Популярное

Все
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
«Неотложка» станет быстрее
Полноценное детство для всех
Джокович догнал Надаля
Чтобы избежать беды
От «Кракенов» до «Барыса»
«Наполи» рвется к чемпионству
Можешь помочь – помоги!
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
В мировых контекстах
Еще одно «серебро»
Еще раз о кино
Хочу служить!
Энергия добра
Нетепличные условия
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Свежий выпуск
«Наполи» рвется к чемпионству
Свежий выпуск
Джокович догнал Надаля
Свежий выпуск
От «Кракенов» до «Барыса»
Свежий выпуск
Хочу служить!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]