Вручая председателю областного Совета ветеранов Тлеугабылу Туребекову бронзовый ключ от нового здания, руководитель одной из самых авторитетных строительных компаний южного региона – ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» – Юрий Минаков был краток: «Нам доверили. Мы постарались и уложились в намеченный срок!»
На безукоризненно выполненную работу специалисты товарищества затратили всего 4 месяца. Несмотря на занятость, депутат областного маслихата Ю. Минаков каждый день по несколько часов проводил на этой стройплощадке – контролировал темпы и качество, лично решал малейшие проблемы. Впрочем, такая опека была излишней – его подчиненные, привыкшие трудиться без переделок, старались.
– Мы мечтали об этом давно, – рассказывает заместитель председателя областного Совета ветеранов Халил Бейсеев. – И когда в Талдыкоргане тогдашний аким области Серик Умбетов возвел для ветеранов прекрасный дом, загорелись построить такой же у себя. Руководитель области Канат Бозумбаев с пониманием отнесся к нашей просьбе, выделив для строительства 9 соток в самом центре города и необходимые 120 миллионов тенге. В области – 100 000 пенсионеров, готовых с пользой для государства выполнять любую общественную работу. Новый офис поможет нам лучше организовать эту силу.
– И собственные проблемы ветераны теперь смогут решать быстрее и эффективнее, – убежден председатель комиссии по транспорту областного Совета ветеранов Григорий Ефремов.
Проект продуман до мелочей. В распоряжении городского и областного ветеранских советов, на содержание которых предусмотрены деньги в областном бюджете, – просторные светлые кабинеты, современная оргтехника, Интернет, красивая и удобная мягкая мебель. С комфортом разместился архив. Нашлось место и для журналистов областной газеты «Ғумыр – Дария». Специальная аптека будет обеспечивать ветеранов бесплатными лекарствами. А если кому-то из них занеможется, на помощь придет постоянно дежурящий здесь высококвалифицированный опытный терапевт. В подвальном помещении – прекрасная бильярдная. Также есть кафе, в меню которого будут и диетические блюда. И еще один очень нужный подарок получили ветераны – прибывший на торжество аким области Карим Кокрекбаев преподнес им замечательный домашний кинотеатр.