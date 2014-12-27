Проект продуман до мелочей Свежий выпуск 547 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Вручая председателю областного Совета ветеранов Тлеугабылу Туребекову бронзовый ключ от нового здания, руководитель одной из самых авторитетных строительных компаний южного региона – ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» – Юрий Минаков был краток: «Нам доверили. Мы постарались и уложились в намеченный срок!»

На безукоризненно выполненную работу специалисты товарищества затратили всего 4 месяца. Несмотря на занятость, депутат областного маслихата Ю. Минаков каждый день по несколько часов проводил на этой стройплощадке – контролировал темпы и качество, лично решал малейшие проблемы. Впрочем, такая опека была излишней – его подчиненные, привыкшие трудиться без переделок, старались.

– Мы мечтали об этом давно, – рассказывает заместитель председателя областного Совета ветеранов Халил Бейсеев. – И когда в Талдыкоргане тогдашний аким области Серик Умбетов возвел для ветеранов прекрасный дом, загорелись построить такой же у себя. Руководитель области Канат Бозумбаев с пониманием отнесся к нашей просьбе, выделив для строительства 9 соток в самом центре города и необходимые 120 миллионов тенге. В области – 100 000 пенсио­неров, готовых с пользой для государства выполнять любую общественную работу. Новый офис поможет нам лучше организовать эту силу.

– И собственные проблемы ветераны теперь смогут решать быстрее и эффективнее, – убежден председатель комиссии по транспорту областного Совета ветеранов Григорий Ефремов.

Проект продуман до мелочей. В распоряжении городского и областного ветеранских советов, на содержание которых предусмотрены деньги в областном бюджете, – прос­торные светлые кабинеты, современная оргтехника, Интернет, красивая и удобная мягкая мебель. С комфортом разместился архив. Нашлось место и для журналистов областной газеты «Ғумыр – Дария». Специальная аптека будет обеспечивать ветеранов бесплатными лекарствами. А если кому-то из них занеможется, на помощь придет постоянно дежурящий здесь высококвалифицированный опытный терапевт. В подвальном помещении – прекрасная бильярдная. Также есть кафе, в меню которого будут и диетические блюда. И еще один очень нужный подарок получили ветераны – прибывший на торжество аким области Карим Кокрекбаев преподнес им замечательный домашний кинотеатр.