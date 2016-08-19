​Проект реального ускорения

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Глеб МАЛЫХ

Госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает оптимизацию государственных услуг. В композитную услугу «Определение и утверждение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка» в населенных пунктах объединили сразу две услуги: «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка» и «Утверждение кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных участков». В результате оптимизации сократились сроки оказания услуг и исчезла необходимость посещать центры обслуживания населения дважды. Кроме того, осуществлено слияние в композитную услугу разработки и утверждения землеустроительного проекта земельных участков в местных исполнительных органах.

По словам заместителя председателя правления госкорпорации Медета Кумаргалиева, пилотный проект в этом направлении стал возможным благодаря объединению в составе государственной корпорации дирекций НПЦзем и ЦПН.

– До внедрения проекта только срок выполнения работ по определению кадастровой стоимости составлял 10 дней плюс 3 рабочих дня на утверждение местным исполнительным органом. К тому же гражданам приходилось дважды обращаться в ЦОН: сначала за определением, а затем за утверждением кадастровой стоимости. Теперь эта услуга оптимизирована – сдавая документы на определение, услугополучатель получает утвержденный акт кадастровой стоимости. Срок оказания услуги сокращен до 8 рабочих дней, – пояснил М. Кумаргалиев, добавив, что с момента запуска пилотного проекта уже оказано 1 454 услуги.

Пилотный проект по слиянию в композитную услугу разработки и утверждения землеустроительного проекта земельных участков в местных исполнительных органах также значительно упрощает получение госуслуг.

– Ранее клиенту нужно было сначала обратиться в НПЦзем для разработки землеустроительного проекта и только после его разработки сдать документы в ЦОН для утверждения в местном исполнительном органе. Теперь достаточно обратиться во фронт-офис гос­корпорации и сдать документы на разработку землеустроительного проекта, на утверждение он будет отправлен автоматически. Это стало возможным благодаря интегрированной информационной системе «ЦОН», к которой подключены все фронт-офисы «Правительства для граждан». С начала действия пилотного проекта мы разработали более 4 тысяч землеустроительных проектов и отправили на утверждение более 2 тысяч, – рассказал заместитель председателя правления госкорпорации.

Пилотный проект во фронт-офисах госкорпорации завершается завтра, 20 августа. После этого в Министерство сельского хозяйства будут направлены предложения о внесении изменений в стандарты оказания госуслуг. Но уже сейчас очевидно, что пилот реально показал практическую возможность сокращения времени, сроков, повторного хождения и улучшения качества государственных услуг, оказываемых «Правительством для граждан».

К слову, на заседании совета директоров НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 3 июня этого года утверждено создание дирекции «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости». Один из первых проектов обновленной дирекции – создание единого государственного кадастра «Земли и недвижимости» с интеграцией градостроительного кадастра сначала по Астане, а в дальнейшем и в регионах.

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