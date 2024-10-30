Проект реформы системы фитосанитарного контроля представили в правительстве

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заслушал предложения Минсельхоза по повышению эффективности системы фитосанитарного контроля в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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Специалисты, техника, оборудование лабораторий и интернет на постах – ключевые элементы предлагаемой реформы системы фитосанитарии в Казахстане. Система фитосанитарной инспекции в регионах делится на два основных направления: защита растений (борьба с саранчой и другими опасными вредителями, болезнями растений) и карантин растений (контроль экспортно-импортной подкарантинной продукции).

Защитой растений занимаются территориальные инспекторы, фитосанитарным контролем на границе – карантинные инспекторы. При ежегодном увеличении объема работы численность карантинных и территориальных инспекторов не растет. Более того, на местах остро ощущается дефицит фитосанитарных специалистов.

«В настоящее время из 77 существующих фитосанитарных карантинных постов на пяти контроль вообще не ведется из-за отсутствия специалистов, а на 22 постах нет прикрепленных инспекторов, туда командируют инспекторов с районных или областных инспекций. Дефицит штатных единиц карантинных инспекторов составляет более 150 человек, еще более ста – территориальных инспекторов по защите растений. Также, для эффективной работы, на приграничных пунктах пропуска необходимо создать модульные или стационарные лаборатории», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Более половины парка техники в территориальных инспекциях, которая необходима для своевременного выявления очагов распространения саранчи и борьбы с ней, изношена. Для обновления необходимо как минимум 86 единиц техники. Не хватает карантинных лабораторий. В частности, на базе Республиканского центра карантина растений функционируют всего 18 лабораторий, в то время как число проведенных экспертиз ежегодно растет: 27 тыс. – в 2022 году, 28 тыс. – в 2023, и уже 30 тыс. – за 9 месяцев 2024.

«Из-за отсутствия интернета на 32 фитосанитарных карантинных постах документы оформляются в бумажном виде. Кроме того, без интернета специалисты не смогут иметь доступ в систему ЕАСУ для сверки прибывших и пересекших границу документов», — пояснил Ермек Кенжеханулы.

Также на совещании озвучили проект реформы структуры фитосанитарной службы, направленной на повышение эффективности борьбы с саранчой и опасными заболеваниями растений.

В целях повышения прозрачности и прослеживаемости ветеринарных и фитосанитарных документов между Казахстаном и Россией и в периметре стран ЕАЭС завершается интеграция между Единой автоматизированной системой управления и информационными системами ЕЭК и РФ.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов отметил, что благодаря интеграции российские специалисты смогут видеть в своей информационной системе сведения о выданных ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документах (фито/ветсертификаты), иметь доступ к единой базе данных разрешений на ввоз, вывоз, транзит подконтрольных грузов, а также к реестру организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение товаров. Таким образом, после интеграции информационных систем будет решена проблема верификации фито и ветеринарных сертификатов.

«Уже проведены работы по тестовому подключению к Национальному шлюзу и успешно доставлены сообщения до контура ЕЭК. Ведутся работы по доработке функционала. Присоединение к информационной системе ЕЭК планируется осуществить уже в этом году», — отметил Баглан Бекбауов.

Также вице-министр сообщил, что в ЕАСУ разрабатывается модуль для прослеживаемости продукции растениеводства, аналогично модулю Vet Monitoring в системе Идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ). В этом году планируется запустить модуль прослеживаемости в растениеводстве в пилотном режиме, в следующем уже приступить к внедрению.