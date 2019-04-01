Культура
Проект с авторской музыкой и живым звуком появился на телеканале Qazaqstan
Екатерина Елисеева
На отечественном телеканале Qazaqstan появился проект с авторской музыкой и живым звуком. Об этом сообщила продюсер проекта "JangyryQ" Макпал Жумабай на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

"Сегодняшний проект "JangyryQ", который мы для вас презентуем, это своеобразная площадка авторской музыки и живого звука. Хочу сказать, что данный проект выходит впервые на отечественном телеканале. В уникальном музыкальном проекте приняли участие оригинальные авторы, отличающиеся своим собственным взглядом, исполнительским стилем и творческой идеей. Думаем, данный проект привнесет большой всплеск, новое дыхание для наших телезрителей и даст толчок в формировании авторской музыки. Проект "JangyryQ" может повлиять не только на создание новых музыкальных направлений, но и будет способствовать возрождению культурных сообществ", –  сказала продюсер проекта.

По ее словам, уникальность проекта "JangyryQ" заключается в том, что каждый исполнитель имеет свою собственную музыкальную группу и исполняет свои авторские песни. Съемки концерта снимались одним дублем, чтобы сохранить естественность и состояние атмосферы на площадке. Чтобы обеспечить качество звука и видео, в проект были привлечены специальная группа режиссеров и звукорежиссеры.

"Буквально год назад я для себя приняла решение, что буду участвовать только в тех проектах, где присутствует живой звук и в формате live. Но, к сожалению, таких площадок оказалось немного. Рада, что телеканал "Qazaqstan" - главный инициатор в этом направлении, что очень важно для нас. Такие проекты дают большую возможность реализоваться исполнителям авторской музыки, где торжествует живой звук, благодаря которому мы можем радовать своих слушателей", – поделилась автор-исполнитель Мархаба Саби.

По мнению руководителя проекта Satzhan project Сатжана Шаменова, данный проект повлияет на развитие качества музыкального искусства страны и поспособствует развитию живого звука. Макпал Жумабай также отметила, что это уже существующее движение в республиканском эфире. В планах, чтобы в дальнейшем это все развивалось, продолжалась, и превратить это в фестиваль.

"К примеру, мега-проекты "Мен қазақпын" и "Ұлы дала сазы" своей уникальностью и национальным колоритом завоевали особое место в медиапространстве. И работа над такого рода проектами будет иметь свое продолжение. Как известно, наши телезрители разного возраста и, конечно же, среди них есть много молодежи. В этой связи, хочу отметить, что мы также должны уделять внимание современной отечественной музыке, чтобы у нашей молодежи был выбор и вырабатывался хороший музыкальный вкус", – сказала она. 

В данном проекте приняли участие 12 исполнителей, среди которых: группа Moldanazar, Мархаба Сәби, Satzhan project, Maqpalsher, Darkhan Juzz, Jeltoksan, DAMU, Qonyratbay Fam, Qudyr, ARShAT, Amir и т.д.

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