Проект TikТok house "Ел Бірлігі" стартовал в РК
Культура
Участники будут создавать контент, снимать короткие видео и публиковать их на страницах TikТok под общим хэштегом #qogam_life.
Министерство информации и общественного развития РК запустило проект TikТok house "Ел Бірлігі", сообщает Kazpravda.kz.
Проект направлен на создание уникальной площадки, направленной на развитие общекультурных и общеисторических ценностей, межкультурного диалога, интеграцию казахстанских этносов в единую нацию по принципу "Единство в многообразии".
Участники-блогеры будут создавать контент, снимать короткие видео и публиковать их на страницах TikТok под общим хэштегом #qogam_life.