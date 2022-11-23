Проект TikТok house "Ел Бірлігі" стартовал в РК

Участники будут создавать контент, снимать короткие видео и публиковать их на страницах TikТok под общим хэштегом #qogam_life.

Фото пресс-службы МИОР РК

Министерство информации и общественного развития РК запустило проект TikТok house "Ел Бірлігі", сообщает Kazpravda.kz.

Проект направлен на создание уникальной площадки, направленной на развитие общекультурных и общеисторических ценностей, межкультурного диалога, интеграцию казахстанских этносов в единую нацию по принципу "Единство в многообразии".

Участники-блогеры будут создавать контент, снимать короткие видео и публиковать их на страницах TikТok под общим хэштегом #qogam_life.