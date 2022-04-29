Проект указа об образовании Абайской, Жетысуской, Улытауской областей внесли на рассмотрение Президента

В рамках реализации поручения Главы государства создана правительственная комиссия, которой проведена масштабная работа. При подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которая поддержала предложение о присвоении новым областям наименований.

В сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами. Инициатива Президента РК нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов. С учетом мнений и предложений были определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов, отметили в правительстве.

Постановлением Правительства внесен на рассмотрение Президента РК соответствующий проект указа, заключили в пресс-службе.