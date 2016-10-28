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​Проект, устремленный в будущее
Марина МИХАЙЛОВА

Нынешний фестиваль, посвященный 25-летию Независимости Казахстана, отличался масштабностью. В нем приняли участие более 3 тыс. студентов алматинских вузов. Творческий форум длился пять дней и проходил на нескольких площадках: в здании фонда в Алматы, в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнева, Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, в университете «Туран».

– «ЖасSTAR» – это проект, устремленный в будущее, – сказал, открывая фестиваль, исполнительный директор фонда Сагындык Нураханов. – За семь лет он стал крупнейшим культурным событием для студентов творческих специальностей и активной молодежи, отправной точкой для их дальнейших достижений в мире творчества. Многие из жастаровцев смогли раскрыть свои таланты, получить признание.

Программа фестиваля была очень насыщенной, впечатлял и состав приглашенных педагогов, которые делились опытом с талантливой молодежью. Это, например, руководитель группы каскадеров Nomad Stunts Жайдарбек Кунгужинов, мастер горлового пения, обладатель гранта Фонда Первого Президента РК Абзал Арыкбаев. Представители центра творческих инициатив Cultural Dialogue подготовили мастер-класс «10 PR-шагов как сделать творческий проект узнаваемым». Еще один обладатель гранта фонда основатель студии «Цирк без границ» Мурат Мутурганов раскрыл секреты мастерства клоуна. Завесу тайны своей профессии приоткрыли режиссер, актер и продюсер Нуртас Адамбай и режиссер-аниматор Адай Абельдинов.

Специальный гость фестиваля, заслуженный артист России, солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин не только провел мастер-класс, который прошел при аншлаге, но и дал концерт в Казахской национальной консерватории. В сопровождении ее камерного оркестра и фортепиано (лауреат международных конкурсов Гульжан Узенбаева) маэстро порадовал слушателей шедеврами скрипичной музыки А. Вивальди, С. Франка, Б. Бартока. После исполнения каждого произведения зал взрывался аплодисментами.

Известный французский дизайнер одежды Мохаммед Ламин привез в Алматы два наряда из своей знаменитой коллекции королевских платьев. Эти статуи-платья длиной более двух метров украшают старинные замки Франции. Их главное предназначение – пробудить интерес к ушедшим эпохам, к истории страны.

Ведущая солистка Петербургского театра балета Бориса Эйфмана заслуженная артистка России Елена Кузьмина провела занятия по современной хореографической пластике и сценической выразительности в Хореографическом училище им. А. Селезнева.

– Я была приятно удивлена готовностью ваших молодых артистов учиться новому, – поделилась она впечатлениями. – Мой мастер-класс достаточно сложный, он развивает пластическую выразительность и длится два часа. Ребята сильно устали, но поиском первоз­данного ощущения тела были готовы заниматься еще и еще. У вас сильная хореографическая школа, ваши артисты балета – настоящие профессионалы. В этом я убедилась, когда увидела на сцене ГАТОБ им. Абая балет «Красная Жизель», постановщиком которого выступил Борис Эйфман. Сложные партии солисты вашего театра станцевали блестяще.

Фестиваль открыли торжественный концерт и выставка молодых талантов «Современные тенденции в монументальном искусстве Казахстана: художественные витражи и мозаика-2016», а завершился праздник творчества грандиозным концертом лауреатов Фонда Первого Президента с участием солистов ГАТОБ им. Абая и Государственного театра оперы и балета Astana Opera.

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