Как отмечает автор, книга выпущена специально к 20-летию идеи евразийства, озвученной в 1994 году Президентом Нурсултаном Назарбаевым во время выступления в МГУ им. М. Ломоносова. Таир Мансуров, имеющий за плечами богатый опыт работы в создании и продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве, сопровождал Президента во время его выступления в МГУ.
– В 1994 году 29 марта, когда Нурсултан Назарбаев в МГУ имени Ломоносова среди выдающихся ученых России предложил свой проект по формированию Евразийского союза государств, я видел изумленные лица, восторг, растерянность российских ученых. На все вопросы о надобности создания этого союза Нурсултан
Назарбаев твердо отвечал, что не сегодня, так завтра мы к этому придем, – вспоминает Таир Мансуров.
В своем выступлении перед студентами Евразийского национального университета известный казахстанский дипломат рассказал об эволюции процесса евразийской интеграции. Предстоящее подписание договора главами трех государств по созданию ЕАЭС Таир Мансуров охарактеризовал как самое значимое событие и выдающееся достижение интеграции.
В завершение мероприятия ректор вуза Ерлан Сыдыков огласил решение ученого совета по присуждению звания Почетного профессора ЕНУ им. Л. Гумилева Таиру Мансурову.
