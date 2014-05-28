Как отмечает автор, книга выпущена специально к 20-летию идеи евразийства, озвученной в 1994 году Президентом Нурсултаном Назарбаевым во время выступления в МГУ им. М. Ломоносова. Таир Мансу­ров, имеющий за плечами богатый опыт работы в создании и продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве, сопровождал Президента во время его выступления в МГУ.

– В 1994 году 29 марта, когда Нурсултан Назарбаев в МГУ имени Ломоносова среди выдающихся ученых России предложил свой проект по формированию Евразийского союза государств, я видел изумленные лица, восторг, растерянность российских ученых. На все вопросы о надобности создания этого союза Нурсултан

Назарбаев твердо отвечал, что не сегодня, так завтра мы к этому придем, – вспоминает Таир Мансуров.

В своем выступлении перед студентами Евразийского национального университета известный казахстанский дип­ломат рассказал об эволюции процесса евразийской интеграции. Предстоящее подписание договора главами трех государств по созданию ЕАЭС Таир Мансуров охарактеризовал как самое значимое событие и выдающееся достижение интеграции.

В завершение мероприятия ректор вуза Ерлан Сыдыков огласил решение ученого совета по присуждению звания Почетного профессора ЕНУ им. Л. Гумилева Таиру Мансурову.

Анна ВЛАДИМИРОВА