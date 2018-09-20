Проект заинтересовал партнеров

С рабочей поездкой регион посетила делегация Респуб­лики Татарстан. В ее состав вошли руководители госорганов, муниципальных районов и крупных агропромышленных предприятий.

Основная цель поездки – изучить опыт работы регионального мясного кластера, соз­данного на базе ТОО «Актеп». Сегодня предприятие занимается разведением племенного скота, имеет откормочную площадку на 11 тыс. голов КРС и мясоперерабатывающий комплекс мощностью более 7 200 тонн продукции в год.

Кластер объединяет 350 ­крестьянских хозяйств облас­ти. Партнерство является очень выгодным для простых фермеров, которые получили возможность, не привлекая огромных финансовых средств, успешно расширять производство, пополнять маточное поголовье и улучшать породу скота. Налажен постоянный рынок сбыта произведенного мяса, а также излишков заготовленных кормов.

А накануне аким области Бердыбек Сапарбаев и ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков провели встречу с главой делегации, заместителем Премьер-ми­нистра – министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым.

Как подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, Актюбинская область и Республика Татарстан эффективно взаимодействуют в культурно-гуманитарной сфере. В частности, в текущем году в рамках проекта «Бакытты бала» школьники региона впервые смогли отдохнуть и получить знания в сфере цифровых технологий в Казани.

Было отмечено также и то, что следует развивать отношения в торгово-экономической сфере. Немало возможностей для сотрудничества во многих отраслях, и особенно в области сельского хозяйства.

В свою очередь Марат Ахметов поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и возможность ознакомиться с работой ТОО «Актеп». Как он отметил, об уникальном опыте создания мясного кластера в Казахстане, в частности в Актобе, предприниматели из Татарстана узнали в Москве и решили приехать, чтобы ознакомиться с ним.

Следует отметить, что Татарстан является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации – по объемам валовой продукции сельского хозяйства республика занимает 3-е место в РФ.