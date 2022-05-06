ПРОЕКТ: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 4 слово «Совета» заменить словом «Суда».
2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.».
3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается.».
4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.».