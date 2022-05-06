ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан
О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума
В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум.
2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».
3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».
4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.
5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.
Президент
Республики Казахстан
К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года
№ 888
ПРОЕКТ
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Статья 1. Внести в Конституцию Республики Казахстан, принятую на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 4 слово «Совета» заменить словом «Суда».
2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.».
3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается.».
4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.».