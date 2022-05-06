ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"

Указ Президента Республики Казахстан

О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 июня 2022 года респуб­ликанский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Цент­ральную избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению респуб­ликанского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№ 888

ПРОЕКТ

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»

Статья 1. Внести в Конституцию Рес­публики Казахстан, принятую на рес­публиканском референдуме 30 августа 1995 года, следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1 статьи 4 слово «Совета» заменить словом «Суда».

2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осущест­вляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.».

3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается.».

4. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«2. Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащие, работники органов национальной безопасности, правоохранительных органов не должны состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии.».

5. Пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения.».

6. В статье 42:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Присяга приносится во вторую среду января в торжественной обстановке в присутствии депутатов Парламента, судей Конституционного Суда, Верховного Суда, а также экс-Президентов Республики. В случае, предусмотренном статьей 48 Конституции, лицом, принявшим на себя полномочия Президента Рес­публики Казахстан, присяга приносится в течение одного месяца со дня принятия полномочий Президента Республики.»;

2) часть вторую пункта 5 исключить.

7. Статью 43 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. На период осуществления своих полномочий Президент Республики Казахстан не должен состоять в политической партии.

4. Близкие родственники Президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.».

8. В статье 44:

1) в подпункте 2) слова «Сенатом Парламента» заменить словом «Парламентом»;

2) в подпункте 3) слова «отменяет либо приостанавливает полностью или частично действие актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;» исключить;

3) подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) с согласия Сената Парламента назначает на должности Председателя Конституционного Суда, Председателя Национального Банка, Председателя Высшего Судебного Совета, Генерального Прокурора и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казах­стан; освобождает их от должностей;»;

4) в подпункте 7) слова «Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» заменить словами «Высшей аудиторской палаты»;

5) в подпункте 10-1) слово «Совет» заменить словом «Суд»;

6) в подпункте 19) слово «секретаря» заменить словом «советника».

9. Пункт 4 статьи 46 исключить.

10. В статье 47:

1) в пункте 1 слово «Совета» заменить словом «Суда»;

2) в пункте 2 слово «Совета» заменить словом «Суда».

11. В статье 50:

1) предложение второе пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Десять депутатов Сената назначаются Президентом Республики, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Мажилис состоит из девянос­та восьми депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.».

12. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«1. Избрание депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы депутатов Мажилиса проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва Парламента.».

13. Часть третью пункта 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«Депутат Мажилиса Парламента лишается своего мандата при:

1) выходе или исключении депутата из политической партии, от которой в соответствии с конституционным законом он избран на основе партийного списка;

2) прекращении деятельности политической партии, от которой в соответствии с конституционным законом депутат избран на основе партийного списка;

3) отзыве избирателями в порядке, определяемом конституционным законом, депутата, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу.».

14. В статье 53:

1) дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) принимает конституционные законы;

1-2) проводит повторное обсуждение и голосование по конституционным законам или статьям конституционного закона, вызвавшим возражения Президента Республики, в месячный срок со дня направления возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. Если Парламент большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов каждой из Палат преодолеет возражения Президента, Президент в течение одного месяца подписывает конституционный закон. Если возражения Президента не преодолены, конституционный закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом;»;

2) в подпункте 2) слова «Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» заменить словами «Высшей аудиторской палаты»;

3) в подпункте 6) слово «Совета» заменить словом «Суда».

15. В статье 54:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Парламент принимает законы в раздельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате, в том числе:»;

2) подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона, вызвавшим возражения Президента Республики, в месячный срок со дня направления возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. Если Мажилис и Сенат большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой из Палат преодолеют возражения Президента, Президент в течение одного месяца подписывает закон. Если возражения Президента не преодолены хотя бы одной из Палат, закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом;».

16. В статье 55:

1) подпункт 2) изложить в следую­щей редакции:

«2) дача согласия на назначение Президентом Республики Председателя Конституционного Суда, Председателя Национального Банка, Председателя Высшего Судебного Совета, Генерального Прокурора, Председателя Комитета национальной безопасности Республики;»;

2) подпункт 3) дополнить словами «, Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

17. В пункте 1 статьи 56:

1) в подпункте 1) слова «и рассмот­рение этих проектов» исключить;

2) дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) заслушивание два раза в год отчета Председателя Высшей аудиторской палаты;».

18. Подпункт 1) статьи 57 изложить в следующей редакции:

«1) назначает на должности трех судей Конституционного Суда; назначает на пятилетний срок на долж­ности двух членов Центральной избирательной комиссии, трех членов Высшей аудиторской палаты;».

19. Подпункт 7) пункта 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«7) представляют Палатам кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты;».

20. В статье 61:

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства Республики в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению Парламентом немедленно на совместном заседании его Палат.»;

2) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае внесения в Парламент законопроектов, предусмотренных частью второй пункта 2 настоящей статьи, Правительство Республики вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, по вопросам, указанным в части первой настоящего пункта, которые действуют до вступления в силу принятых Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов.»;

3) пункты 4 и 5 изложить в следую­щей редакции:

«4. Закон, принятый большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более шестидесяти дней.

Мажилис вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

Закон, одобренный большинством голосов от общего числа депутатов Сената, в течение десяти дней представляется Президенту на подпись. Если Сенат не одобрит закон в целом или отдельные его статьи, то закон возвращается в Мажилис. При этом Сенат вправе предложить Мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

В случае, если Сенат в течение шестидесяти дней не принял соответствующего решения, закон представляется Президенту на подпись.

5. Если Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов согласится с предложенной Сенатом редакцией отдельных статей закона, закон считается принятым Мажилисом в новой редакции и одобренным Сенатом и в течение десяти дней представляется Президенту на подпись.

Если Мажилис тем же большинством голосов возражает против предложенной Сенатом редакции отдельных статей закона, а также в случае, если Сенат не одобрил закон в целом, разногласия между Палатами разрешаются путем согласительных процедур.

Выработанная согласительной комиссией редакция закона подлежит рассмотрению Мажилисом и Сенатом в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи.

В случаях, когда Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов Палаты не принял закон в редакции, предложенной согласительной комиссией, Мажилис проводит повторное голосование по закону в ранее принятой редакции.

Если при повторном голосовании Мажилис большинством в две трети голосов от общего числа депутатов Палаты подтвердит ранее принятое решение, закон в течение десяти дней представляется Президенту на подпись.

Если закон не наберет указанного большинства голосов депутатов Мажилиса, закон считается непринятым и возвращается инициатору.»;

4) пункт 5-1 исключить.

21. В статье 62:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Законы принимаются Мажилисом, одобряются Сенатом большинством голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией.

Постановления Парламента и его Палат принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Палат, если иное не предусмотрено Конституцией.»;

2) пункт 6 после слова «Казахстан» дополнить словами «, по проектам конституционных законов».

22. В заголовке раздела VI слово «Совет» заменить словом «Суд».

23. Статью 71 изложить в следующей редакции:

«Статья 71

1. Конституционный Суд Республики Казахстан состоит из одиннадцати судей, включая Председателя, полномочия которых длятся шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено судьей Конституционного Суда более двух раз подряд.

2. Председатель Конституционного Суда назначается Президентом Республики с согласия Сената Парламента.

3. Четверо судей Конституционного Суда назначаются Президентом Республики, по трое судей Конституционного Суда назначаются соответственно Сенатом и Мажилисом.

Заместитель Председателя Конституционного Суда назначается Президентом Республики по представлению Председателя Конституционного Суда из числа судей Конституционного Суда.

4. Должность судьи Конститу­ционного Суда несовместима с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

5. Судьи Конституционного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть арестованы, подвергнуты приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Парламента, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

6. Организация и деятельность Конституционного Суда регулируются конституционным законом.».

24. В статье 72:

1) в пунктах 1 и 2 слово «Совет» заменить словом «Суд»;

2) дополнить пунктами 3, 4 и 5 следующего содержания:

«3. Конституционный Суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции Респуб­лики нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией.

Порядок и условия обращения граждан в Конституционный Суд определяются конституционным законом.

4. Конституционный Суд по обращениям Генерального Прокурора Республики рассматривает вопросы, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, а также нормативные правовые акты Республики Казахстан на их соответствие Конституции Республики.

5. Конституционный Суд по обращениям Уполномоченного по правам человека рассматривает на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, затрагивающие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.».

25. В статье 73:

1) в пунктах 1 и 2 слово «Совет» заменить словом «Суд»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Конституционный Суд выносит свое решение в сроки, установленные конституционным законом.».

26. В статье 74:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, отменяются и не подлежат применению со дня принятия Конституционным Судом решения или с даты, им установленной.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить словом «Суда».

27. Заголовок раздела VII изложить в следующей редакции:

«Раздел VII

Суды и правосудие. Прокуратура. Уполномоченный по правам человека».

28. В статье 78 слово «Совет» заменить словом «Суд».

29. Пункты 4 и 5 статьи 82 изложить в следующей редакции:

«4. Председатель Высшего Судебного Совета назначается Президентом Республики с согласия Сената Парламента.

5. Статус, порядок формирования состава и организация работы Высшего Судебного Совета определяются законом.».

30. В пункте 4 статьи 83 слово «законом» заменить словами «конституционным законом».

31. Дополнить статьей 83-1 следующего содержания:

«Статья 83-1

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.

2. При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

3. Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Сената, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких преступлений.

4. Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека определяются конституционным законом.».

32. В статье 87:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно.

Президент Республики предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должность, а также освобождаются от должности в порядке, определяемом законом. Президент Республики вправе по своему усмотрению освобождать от должностей акимов областей, городов республиканского значения и столицы.»;

2) предложение второе пункта 5 изложить в следующей редакции:

«В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоя­щим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц.».

33. В пункте 4 статьи 88 слово «Президентом,» исключить.

34. В статье 91:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы дея­тельности Республики являются неизменными.»;

2) в пункте 3 слово «Совета» заменить словом «Суда».

35. Дополнить статьей 99 следующего содержания:

«Статья 99

1. До формирования Конститу­ционного Суда и Высшей аудиторской палаты председатели и члены Конституционного Совета и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета сохраняют свои полномочия.

До формирования Конституционного Суда функции Конституционного Суда, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 72 Конституции, осуществляет Конституционный Совет.

2. Нормативные постановления Конституционного Совета применяются в части, не противоречащей Конституции, до их пересмотра Конституционным Судом.

3. Положения Конституции Респуб­лики Казахстан о формировании Палат Парламента применяются начиная с выборов депутатов Мажилиса Парламента восьмого созыва.».

Статья 2.

1. Положения Конституции Респуб­лики Казахстан, определяющие порядок принятия конституционных законов и законов, а также деятельность Конституционного Суда, вводятся в действие с 1 января 2023 года.

Законопроекты, одобренные Мажилисом и находящиеся на рассмотрении Парламента на 1 января 2023 года, считаются законами и рассматриваются в порядке, установленном статьей 61 Конституции Республики Казахстан.

2. Нормы Конституции Республики Казахстан, устанавливающие новый порядок наделения полномочиями должностных лиц, вводятся в действие по мере истечения срока полномочий или прекращения полномочий этих должностных лиц, если иное не предусмотрено Конституцией Респуб­лики Казахстан.

3. До формирования состава Высшей аудиторской палаты Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета продолжает осуществлять функции и полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие со дня официального опубликования сообщения об итогах референдума с учетом положений статьи 2 настоящего Закона.