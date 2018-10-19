​Проектное управление в регионах

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев продолжил проведение цикла селекторных совещаний по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана.

В ходе совещания обсуждены предварительные отчеты за 9 месяцев и планы до конца 2018 года по работе акиматов Алматинской, Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей.

Акимы областей Амандык Баталов, Нурлан Ногаев, Ерлан Кошанов и Крымбек Кушербаев в режиме селектора выступили с докладами по анализу достижения целевых индикаторов по направлениям базовой индустриализации, развития АПК, ТЭК, транспорта и логистики, торговли, здравоохранения, образования, туризма, цифровизации отраслей экономики и развития ИКТ отрасли, массового предпринимательства и производительной занятости.

С комментариями в ходе совещания также выступили заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев, министр образования и науки Ерлан Сагадиев, первые вице-министры: нацио­нальной экономики – Руслан Даленов, энергетики – Махамбет Досмухамбетов, вице-министры: здравоохранения – Лязат Актаева, сельского хозяйства – Берик Бейсенгалиев, труда и социальной защиты населения – Нариман Мукушев, по инвестициям и развитию – Тимур Токтабаев.