Проекция на ЭКСПО 793 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

фото автора

В выставочном центре «Көрме орталығы» прошла первая профессиональная выставка строительных материалов — ShymkentBuild 2015. Товаропроизводители со всей области представили свою продукцию, поразив ассортиментом и разно­образием, без которой не обойдется современное строительство. Вентиляционно-отопительные системы, новые бескаркасные технологии, лакокрасочная продукция, паркет, ламинат, арматура из стекловаты, которая в три раза прочней металлической, и многое другое. А еще – прозрачный бетон и бетон с высокой дренирующей способностью, переворачивающие представление об этом виде строительного материала. Их презентовали эксперты компании «Шымкентцемент». Неудивительно, что Сальваторе Палаццо, коммерческий директор предприятия не успевал отвечать на многочисленные вопросы посетителей выставки, заинтересовавшихся новыми видами продукции, открывающими масштабные перспективы для строительной отрасли.

В выставке, организованной международной выставочной компанией ITECA при поддерж­ке Палаты предпринимателей ЮКО, приняли участие более 40 зарубежных компаний, занятых в сфере строительных и отделочных материалов, оконных технологий, керамики и камня.

– Строительная индустрия Казахстана сейчас переживает самый настоящий технологический переворот, – отметил директор палаты предпринимателей Женисбек Дулатов. – В Шымкенте стали производить уникальные инновационные композитные строительные материалы, которые, я уверен, будут задействованы при строительстве объектов ЭКСПО-2017.

В рамках выставки прошел также форум, на котором потенциальные инвесторы, потребители и производители говорили о перспективах строительной отрасли. Решали, как повысить качество материалов, привлечь инвестиции, а главное – реализовать готовую продукцию. Женисбек Дулатов отметил, что Палата предпринимателей совместно с акиматом ЮКО старается при проведении тендеров продвигать интересы отечественных предприятий.

– Южноказахстанским производителям предоставлена возможность выйти на рынки не только Казахстана, но и за его пределы, – подчеркнул заместитель акима ЮКО Сапарбек Туякбаев. В рамках Карты индустриализации в ЮКО реализуются 63 проекта в сфере стройиндустрии на общую сумму 104,5 миллиарда тенге. Объем производства цемента, кирпича и железобетонных изделий в регионе достиг такого уровня, что полностью прекратилась поставка импортной продукции. Среди крупных проектов можно отметить ТОО «Стандартцемент» – первый в Казахстане завод, использующий так называемый «сухой способ» производства, ТОО «Тectum Engineering», освоивший выпуск шифера по германской технологии, ТОО «Агро5» и «Батсу Водоканал», внедрившие новые технологии при изготовлении кирпича.