Проекция "зебры" и знаков на проезжую часть появилась в Нур-Султане
В Нур-Султане запустили проект проекционного освещения пешеходного перехода на развязке в районе парка "Жетысу" и ЖК "Премиум" по улице Сарайшык, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
На данном участке наблюдается существенный дорожный трафик. Участок выбран в рамках программы обеспечения пешеходной безопасности дорожного движения, отметили в городской администрации.
"Указанный пешеходный переход совмещен с проекцией дорожной разметки и знаков на проезжую часть. Выбранное место подсвечивается в тёмное время суток за счёт четырех светодиодных проекторов. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть чёткое отображение бело-желтой пешеходной зебры и дорожных знаков на дороге", - рассказали в акимате.
На сегодняшний день технология в таком исполнении не используется в других городах Казахстана, отметили в пресс-службе.