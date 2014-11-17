Технологии Проекты четырех казахстанцев получили резиденство в Кремниевой долине Ксения Воронина

С 26 октября по 15 ноября 2014 года победители республиканского конкурса KazINNO проходили программу ускоренного развития и инкубации инновационных проектов в Кремниевой долине, сообщает Kazpravda.kz.



"В ходе программы казахстанские стартаперы обучались современным принципам развития технологического бизнеса, которые подразумевают эффективное сочетание стратегии, маркетинга и технологий", – отметил управляющий директор АО "Национальное агентство по технологическому развитию" Бахыт Тулеев.



Участники стажировки ознакомились с инновационной экосистемой Кремниевой долины. Они встретились с успешными предпринимателями, создателями компании ORRICK и Womennation, посетили акселератор 500startups, где ознакомились с программой инкубации, а также изучили опыт коллег из других стран. Казахстанские новаторы получили возможность познакомиться с представителями компании Plug&Play, послушать лекции Наэм Зафара, основателя одного из стартапов Startup Advisor и профессора университета Беркли.



"Важно отметить, что четыре проекта казахстанцев получили резидентство в Кремниевой долине, то есть были оценены как соответствующие стандартам по уровню новаторства и технологий, – говорит Мухтар Туменбаев, заместитель директора центра корпоративного развития стимулирования инновационной активности АО "НАТР". – Наши победители охотно отвечали на вопросы студентов и делились своим опытом. Мы считаем, что такие встречи особенно важны для стимулирования нашей молодежи к активным действиям в области инноваций".



О поездке в Кремниевую долину и своих проектах рассказали победители республиканского конкурса. Рассул Юнусов и Азиз Нурмухамедов работают над Facebook-classificator, Данияр Бектурсунов и Самат Имамбаев объединили усилия над порталом Virtual Packet Core, Дияз Байсеитов сосредоточился на "Производстве плоских гелиоколлекторов", а результатом дуэта Елдоса Абаканова и Ерлана Самбаева стал проект по производству гибких нагревательных элементов на основе карбона, Сержан Аманов занимался проектом по защите растений "Организация производства биопрепаратов для нужд АПК", Антон Шкрыль представил работу "Автоматизация племенного и зоотехнического учета в животноводстве".



В этот раз в число победителей вошли две девушки – Жайнагуль Сембаева – "Производство функциональных молочных продуктов, обладающих радиопротекторными свойствами", а также Татьяна Шмакова –"Производство ультразвуковых тепловодосчетчиков "Жетысу" Эргомера".



Конкурс KazINNO проводится АО "Национальное агентство по технологическому развитию" под эгидой Министерства по инвестициям и развитию РК. В нынешнем году свыше 450 стартап-проектов по стране приняли участие в конкурсе, за счет чего удалось выявить новые эффективные разработки в приоритетных отраслях экономики.



