Проекты диверсификации Свежий выпуск 446 Досжан НУРГАЛИЕВ

Текущая динамика промышленности

В своем выступлении министр по инвестициям и развитию напомнил, что Глава государства объявил о пяти институциональных реформах и обозначил «100 конкретных шагов» по их реализации.

В данном блоке задач за министерством закреплено несколько шагов, касающихся привлечения транснациональных корпораций и так называемых «якорных» инвесторов, с которыми должны создаваться совместные проекты в Казахстане в высокотехнологичных и экспортоориентированных секторах, в том числе в сфере туризма и энергосбережения. Кроме того, в числе приоритетов данной работы – развитие инновационных кластеров в Астане на базе Назарбаев Университета и в Алматы – на базе Парка инновационных технологий.

– В условиях сложной геополитической обстановки во многих странах региона наблюдается спад инвестиционной активности. В экономике КНР и России происходит сужение рынков капитала, сырья и труда, что является существенным вызовом для казахстанских экспортеров. Тем не менее инвестиционная ситуация в нашей стране остается стабильной благодаря целому ряду мер, которые были приняты в отношении инвесторов и бизнеса в целом за последние годы, – сказал глава МИР РК.

По итогам первого полугодия спад производства наблюдался в трех секторах национальной экономики – железнорудной, автомобильной и фармацевтической промышленности. В остальных отраслях ситуация остается стабильной, несмотря на снижение рыночного спроса в странах-партнерах. В целом в экономике удалось сохранить положительный уровень промышленного производства и даже добиться небольшого роста в полпроцента, в то время как в Беларуси произошло падение на 7,7%, в России – на 2,3%. В горнодобывающей промышленности Казахстана объем производства вырос на 1%, в обрабатывающей промышленности – на 0,2%.

По поручению Главы государства принят План поддержки промышленных предприятий, в котором предусмотрены меры стимулирования системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, в том числе новых индустриальных предприятий.

– Примечательно, что в текущем году продолжается тенденция по увеличению доли производств Карты индустриализации в обрабатывающей промышленности. На сегодня этот уровень составляет 14,3% с приростом на 1,5%. За 6 месяцев текущего года этими предприятиями произведено продукции на 623 млрд тенге, с начала 2010 года – на 4,8 трлн тенге, – отметил спикер.

Несмотря на сложность текущей ситуации, в стране продолжается работа по запуску новых индустриальных проектов. На сегодня в рамках Карты индустриализации реализуется более 370 проектов. Из них в первом полугодии 2015 года введено в строй 20 проектов на сумму 60 млрд тенге. В числе ключевых – Бозшакольский горно-обогатительный комбинат АО «Kaz Minerals» в Павлодарской области, производство моторного топлива экокласса К5 АО «Конденсат» в Западно-Казахстанской области, фармацевтический завод ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» в Алматинской области и другие.

До конца года планируется запуск еще порядка 100 проектов на 800 млрд тенге.

– Все эти проекты направлены на решение ключевой задачи экономики, связанной с модернизацией и диверсификацией производства, – подчеркнул А. Исекешев.



Меры привлечения инвестиций

Своевременная реформа инвестиционного климата и введение нового пакета мер господдержки позволили сохранить в Казахстане динамику притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и повысить их объем в обрабатывающей промышленности на 48% в 2014 году.

– В целом запуск госпрограммы «Нұрлы жол», исполнение поручений Главы государства по созданию регионального финансового центра в Астане, участие в программе «Экономический пояс Шелкового пути» придают новый импульс для притока иностранных инвестиций и становления Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба, – сказал министр.

Что касается привлечения ТНК в сектора экономики РК, то, как сообщил глава МИР, за текущие полгода были проведены переговоры более чем с 700 иностранными инвесторами. При этом подписано более 100 меморандумов. На сегодня проведены переговоры более чем с 26 ТНК, среди которых такие крупнейшие компании, как «Рено», «Ниссан», «Бош», «LG», «Джон Дир», «Эйр Басс» и другие. С 10 из них удалось достигнуть конкретных договоренностей.

В первом полугодии введено в эксплуатацию 7 проектов с иностранным участием. Это – Alluminium of Kazakhstan, Kaz Kioti, Казтехмаш, Burnoe solar-1, Tikkurila, Sampо.

По данным ЮНКТАД, Казахстан в 2014 году среди стран с переходной экономикой расположился на 2-м месте после России. Объем притока ПИИ Казахстана в 2014 году составил 9,6 млрд долларов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 6,4%, так как рост инвестиций в акционерный капитал был компенсирован снижением внутрифирменных займов. При этом более половины объема ПИИ приходится на разведочные работы, которые продолжаются вестись иностранными инвесторами.

Среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, Казахстан занял первую позицию по притоку ПИИ. В пятерку лидеров также вошли Азербайджан (4,4 млрд), Туркменистан (3,2 млрд ) и страны Африки: Замбия (2,5 млрд) и Эфиопия (1,2 млрд долларов).

Согласно статистике Национального банка РК, в промежутке между 2010–2014 годами валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстане увеличился на 53% по сравнению с 2005–2009 годами. С 2010 по 2014 годы объем валового притока ПИИ в обрабатывающую промышленность составил 17,6 млрд долларов, что составляет 74% от общего объема ПИИ в обрабатывающую промышленность с 2005 года – 3,7 млрд долларов.

– На сегодня в стране завершено строительство 6 СЭЗ (Онтустик, Сарыарка, Бурабай, Актау, Астана, ПИТ), где реализуется фаза активного наполнения проектами. К 2019 году мы завершим строительство всех 10 СЭЗ, в управление которыми будут привлечены консультанты международного уровня, – сообщил спикер.

Так, сингапурская компания «Джуронг» привлечена в развитие СЭЗ ПИТ, Тараз и Астана. Арабская «DP World» вошла в управление СЭЗ «Хоргос». По СЭЗ «Атырау» планируется привлечь компанию EDIS (Филипп Йое), с которой сегодня ведутся переговоры. Турецкий «Шэмрок» берет в управление СЭЗ «Оңтүстік». Работа в этом направлении будет продолжаться. До конца 2015 года в СЭЗах будут введены в строй 20 новых производств, что доведет общее количество действующих предприятий до 140 единиц.



