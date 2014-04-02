Проекты для сельчан

Экономика
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В целом в регионе с 2010 года одобрение на получение финансовой поддержки получили 238 проектов. Нефинансовыми инструментами воспользовались 5 166 человек. Из них 2 494 прошли курсы по проекту «Бизнес-советник», 114 бизнесменов обучались по проекту «Деловые связи», а 21 участник «ДКБ-2020» прошел заграничную стажировку в Германии и США. 

Заслушав отчет руководителя управления предпринимательства и промышленности Темиржана Хамитова, глава региона поручил обеспечить информирование населения малых населенных пунктов о механизмах программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и усилить работу по привлечению новых проектов по поддержке начинающих предпринимателей. 

Марат АЛМАТОВ,
фото Толегена Кошегулова
Кокшетау

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