Проекты для сельчан

В целом в регионе с 2010 года одобрение на получение финансовой поддержки получили 238 проектов. Нефинансовыми инструментами воспользовались 5 166 человек. Из них 2 494 прошли курсы по проекту «Бизнес-советник», 114 бизнесменов обучались по проекту «Деловые связи», а 21 участник «ДКБ-2020» прошел заграничную стажировку в Германии и США.

Заслушав отчет руководителя управления предпринимательства и промышленности Темиржана Хамитова, глава региона поручил обеспечить информирование населения малых населенных пунктов о механизмах программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и усилить работу по привлечению новых проектов по поддержке начинающих предпринимателей.

Марат АЛМАТОВ,

фото Толегена Кошегулова

Кокшетау