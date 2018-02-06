​Проекты и их «капитал»

Цифровизация не только отечественной индустрии, но и всей экономики является краеугольным камнем на этом пути. И потому успешная реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан» должна стать одним из важных индикаторов Четвертой промышленной революции. Цифровые технологии уже меняют привычные принципы работы, автоматизируя многие операции, которые прежде выполнялись вручную на бумажном носителе.

В стороне не остался и Центр поддержки гражданских инициатив. Так, мы планируем произвести редизайн официального сайта центра, добавив разделы «Подача онлайн-заявления» и «Онлайн-отчет», что в свою очередь упростит работу и наших сотрудников, и НПО. Кроме того, центр рассмат­ривает возможность применения блокчейна в социальном проектировании, а также привлечения донорских средств – криптовалюты. В будущем это позволит рассматривать грантовые проекты как инвестиционно-привлекательный продукт.

Одной из важных задач, поставленных Президентом Республики Казах­стан, является развитие человеческого капитала как основы модернизации. И в связи с этим мы намерены далее развивать навыки повышения правовой грамотности населения, что позволит гражданскому обществу быть готовым к современным концептуальным изменениям. В целях реализации этой задачи центром активно ведется работа по запуску учебной программы «Школа НПО», которая будет способствовать развитию гражданского общества Казах­стана. В рамках школы планируется проведение постоянных различных семинаров и тренингов в регионах для работников неправительственных организаций, где они пройдут обучение по социальному предпринимательству, менеджменту, эффективным методам составления заявок на гранты для реализации социальных проектов и так далее. Предполагаем, что это повысит уровень профессионализма руководителей и сотрудников НПО в Казахстане. В итоге они будут более качественно работать над реа­лизацией соцпроектов по грантам, да и в целом учебный процесс окажет хороший мультипликативный эффект в регионах.

Еще одним важным из приоритетных направлений стратегического документа является качественная занятость – трудоустройство. Здесь особо хотел бы отметить значение I Респуб­ликанского форума трехстороннего сотрудничества ASAR, в организации которого центр принял активное участие. Форум был проведен с целью создания рабочей платформы между неправительственными организациями, бизнес-сообществом и государством для решения социальных проблем.

К слову, одним из решений проблем трудоустройства, на мой взгляд, могло бы стать развитие социального предпринимательства, поскольку оно нацелено и на становление бизнеса, и на решение соцзадач. Так, большим уважением в среде неправительственного сектора пользуются социальные предприниматели Эмин Аскеров и Геннадий Франк. Они поддержали социально уязвимых граждан и «пос­тавили на ноги» свое дело.

Также отмечу, что в прошлом году нашим центром поддержан проект по трудоустройству граж­дан, особенно в сельской местности. Грантовый проект «Организация деятельности службы по трудоустройству» на общую сумму 10 млн тенге реализовало ОО «Женский луч». Основной их задачей было осуществить целый комплекс взаимосвязанных мер по соз­данию рабочих мест и обеспечению занятос­ти населения путем финансирования бизнес-проектов. В итоге «Женским лучом» было создано 54 рабочих места на селе, трудоустроены 23 человека в 6 регионах Казахстана.

Возвращаясь к Посланию, я хотел бы сказать и о том, что нам всем сейчас важно прийти к пониманию: для успешной реализации поставленных целей потребуется усилие всех граж­дан, так как стратегический документ направлен на повышение благосостоя­ния всего народа. Когда каждый из нас осознает это и примет участие в реализации задач Послания, у нас и появится то активное граж­данское общество, о котором говорит Елбасы.