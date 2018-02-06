Проекты и их «капитал»
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Нурлан Утешев, председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
Цифровизация не только отечественной индустрии, но и всей экономики является краеугольным камнем на этом пути. И потому успешная реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан» должна стать одним из важных индикаторов Четвертой промышленной революции. Цифровые технологии уже меняют привычные принципы работы, автоматизируя многие операции, которые прежде выполнялись вручную на бумажном носителе.