​Проекты и встречи

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Фарид Юмашев

Премьер-министр РК Бакыт­жан Сагинтаев в Үкімет Үйі провел встречи с председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным и главой крупнейшей консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) Хансом-Полом Бюркнером.

В ходе встречи с председателем ЕАБР было рассмотрено осуществление ряда совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, химической промышленности, металлургии, машиностроения, горнодобывающей промышленности, инфраструктуры, транспорта, а также в финансовом секторе.

Диверсификация и цифровизация экономики в контексте разрабатываемого проекта стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года стали предметом обсуждения в ходе встречи Бакытжана Сагинтаева с председателем BCG Хансом-Полом Бюркнером. Также были рассмотрены вопросы развития частного сектора посредством вовлечения бизнеса к переходу на цифровой формат. 

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