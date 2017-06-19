​Проекты и встречи

Премьер-министр РК Бакыт­жан Сагинтаев в Үкімет Үйі провел встречи с председателем правления Евразийского банка развития Дмитрием Панкиным и главой крупнейшей консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) Хансом-Полом Бюркнером.

В ходе встречи с председателем ЕАБР было рассмотрено осуществление ряда совместных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, химической промышленности, металлургии, машиностроения, горнодобывающей промышленности, инфраструктуры, транспорта, а также в финансовом секторе.

Диверсификация и цифровизация экономики в контексте разрабатываемого проекта стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года стали предметом обсуждения в ходе встречи Бакытжана Сагинтаева с председателем BCG Хансом-Полом Бюркнером. Также были рассмотрены вопросы развития частного сектора посредством вовлечения бизнеса к переходу на цифровой формат.