Проекты, меняющие ландшафт села

Инвестиции
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Три года назад в аграрном секторе Осакаровского райо­на появился новый крупный хозяйствующий субъект в лице ТОО «Евразия Инвест ЛТД». И результаты его деятельности оказались впечатляющими.

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Компания запустила крупную молочно-товарную ферму на 6 000 дойных коров. Первая партия нетелей голштино-фризской породы в количестве 260 голов, завезенная из Украины, уже успела порадовать приплодом. Молодые буренки начали давать молоко. Ожидается очередная поставка в 250 голов животных той же породы.

Как рассказал эксперт по управлению МТФ, представитель украинской консалтинговой компании Сергей Телюк, молочная ферма оснащена самыми передовыми технология­ми. Животные могут свободно передвигаться внутри доильного зала, имеют свободный доступ к корму и воде. Их лежаки снабжены матрасами. В общем, на этой ферме, кажется, готовы угодить всем «прихотям» буренок, а те в свою очередь платят за заботу хорошими надоями.

По словам представителей компании, все процессы в доильном отделении автоматизированы. Цифровая база содержит информацию по каждой корове, включая сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, весе, надоях и так далее. Персонал МТФ пополняется молодыми кадрами, стремящимися к профессиональному росту.

Если молочная ферма еще проходит стадию становления, то другая структура – по доению кобылиц – полноценно работает. Из полученного кобыльего молока в ТОО «Евразия Инвест ЛТД» выпускают ценный продукт – саумал, причем в сублимированном виде.

С присущей для компании основательностью здесь подошли и к вопросам обеспечения скотопоголовья надежной кормовой базой. Выращиваются многолетние травы, кукуруза на силос, фуражные культуры – овес и ячмень. При этом все поля обеспечены в летние месяцы стабильным поливом.

Общая площадь орошаемых земель составляет 10 тыс. га.Еще здесь занимаются возделыванием пшеницы, кукурузы на зерно и картофелем. Последний нынче высадили на 833 га. В следующем сезоне эта цифра должна вырасти до 1 600 га.

Урожай второго хлеба хранится в новом, оснащенном цифровыми системами карто­феле­хранилище емкостью 17 тыс. тонн. Клубни помещаются в деревянные контейнеры. В компании сообщили, что планирует­ся строительство еще трех картофеле­хранилищ общей вместимостью 24,5 тыс. тонн.

Инфраструктура предприя­тия пополнилась мощным элеватором вместимостью 36 тыс. тонн зерна. При этом экспресс-анализ поступающего зерна осущест­вляется на самом современном оборудовании и позво­ляет синхронно получать данные сразу по нескольким показателям: влажности, сорности, натуре, примесям, содержанию протеина.

Учредителем «Евразия Инвест ЛТД» является Иван Георгиади. До своего прихода в аграрный бизнес этот человек успел состоять­ся как бизнесмен в далеком от сельской нивы секторе экономики. Что же вынудило его, оставив город, погрузиться в череду крестьянских дел? На этот вопрос корреспондента газеты Иван Владимирович ответил с улыбкой в том смысле, что его фамилия Георгиади с греческого переводится как «земледелец». В общем, выходит, фамилия обязывает…

Несмотря на все трудности фермерского труда, хозяин много­профильного аграрного товарищества о принятом три года назад решении не жалеет и работает с энтузиазмом, верой в успех намеченных планов, находя поддержку своих проектов со стороны государства.

#село #регионы #инвестиции

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