Проекты, меняющие ландшафт села

Три года назад в аграрном секторе Осакаровского района появился новый крупный хозяйствующий субъект в лице ТОО «Евразия Инвест ЛТД». И результаты его деятельности оказались впечатляющими.
Компания запустила крупную молочно-товарную ферму на 6 000 дойных коров. Первая партия нетелей голштино-фризской породы в количестве 260 голов, завезенная из Украины, уже успела порадовать приплодом. Молодые буренки начали давать молоко. Ожидается очередная поставка в 250 голов животных той же породы.
Как рассказал эксперт по управлению МТФ, представитель украинской консалтинговой компании Сергей Телюк, молочная ферма оснащена самыми передовыми технологиями. Животные могут свободно передвигаться внутри доильного зала, имеют свободный доступ к корму и воде. Их лежаки снабжены матрасами. В общем, на этой ферме, кажется, готовы угодить всем «прихотям» буренок, а те в свою очередь платят за заботу хорошими надоями.
По словам представителей компании, все процессы в доильном отделении автоматизированы. Цифровая база содержит информацию по каждой корове, включая сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, весе, надоях и так далее. Персонал МТФ пополняется молодыми кадрами, стремящимися к профессиональному росту.
Если молочная ферма еще проходит стадию становления, то другая структура – по доению кобылиц – полноценно работает. Из полученного кобыльего молока в ТОО «Евразия Инвест ЛТД» выпускают ценный продукт – саумал, причем в сублимированном виде.
С присущей для компании основательностью здесь подошли и к вопросам обеспечения скотопоголовья надежной кормовой базой. Выращиваются многолетние травы, кукуруза на силос, фуражные культуры – овес и ячмень. При этом все поля обеспечены в летние месяцы стабильным поливом.
Общая площадь орошаемых земель составляет 10 тыс. га.Еще здесь занимаются возделыванием пшеницы, кукурузы на зерно и картофелем. Последний нынче высадили на 833 га. В следующем сезоне эта цифра должна вырасти до 1 600 га.
Урожай второго хлеба хранится в новом, оснащенном цифровыми системами картофелехранилище емкостью 17 тыс. тонн. Клубни помещаются в деревянные контейнеры. В компании сообщили, что планируется строительство еще трех картофелехранилищ общей вместимостью 24,5 тыс. тонн.
Инфраструктура предприятия пополнилась мощным элеватором вместимостью 36 тыс. тонн зерна. При этом экспресс-анализ поступающего зерна осуществляется на самом современном оборудовании и позволяет синхронно получать данные сразу по нескольким показателям: влажности, сорности, натуре, примесям, содержанию протеина.
Учредителем «Евразия Инвест ЛТД» является Иван Георгиади. До своего прихода в аграрный бизнес этот человек успел состояться как бизнесмен в далеком от сельской нивы секторе экономики. Что же вынудило его, оставив город, погрузиться в череду крестьянских дел? На этот вопрос корреспондента газеты Иван Владимирович ответил с улыбкой в том смысле, что его фамилия Георгиади с греческого переводится как «земледелец». В общем, выходит, фамилия обязывает…
Несмотря на все трудности фермерского труда, хозяин многопрофильного аграрного товарищества о принятом три года назад решении не жалеет и работает с энтузиазмом, верой в успех намеченных планов, находя поддержку своих проектов со стороны государства.