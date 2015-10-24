Проекты мужества и стойкости

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
В мероприятии, организованном Ми­нистерством здравоохранения и социального развития и АО «Государственный фонд социального страхования» при поддержке АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов и общественных объединений.
В приветственном слове заместитель Премьер-Министра Дарига Назарбаева выразила поддержку столь важных социальных инициатив и дала им высокую оценку. По ее мнению, хорошие проекты, прошедшие конкурсный отбор, должны получить всеобщую поддержку, в том числе местных органов власти, потенциальных спонсоров, волонтеров и просто добрых людей, готовых оказать посильную помощь.
– Мне хочется, чтобы каждый этот проект получил самое широкое освещение и в средствах массовой информации, чтобы о нем знали как можно больше людей. Можно подключить к этой работе Национальную палату предпринимателей, которая всегда с большим удовольствием откликается на такие проекты. Мы, со своей стороны, будем вам помогать чем можем, – заверила Дарига Назарбаева, пожелав участникам новых побед и интересных проектов.
О поддержке социальных проектов, рассчитанных на улучшение жизни инвалидов, пожилых людей и других представителей отдельных слоев населения как приоритете деятельности МЗСР, рассказала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Она отметила, что в Казахстане благодаря реализации социальных проектов оказана поддержка и помощь более 200 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
– В преддверии Дня социального работника мы ежегодно проводим данную выставку. В течение трех лет, с 2013 года, участвовало 317 проектов, из них уже 10 работают сами, потому что у них были стартовые финансовые условия. Еще 10 финансируются нашими отечественными бизнесменами, в рамках программы социальной ответственности, – сообщила глава ведомства.
Что касается остальных, то они, по словам Т. Дуйсеновой, после представления проектов на выставке профинансированы из местного и республиканского бюджетов. Ежегодно на реализацию социальных проектов предусматривается не менее 700 млн тенге, которые распределяются по областям среди НПО. В текущем году региональными комиссиями были рассмотрены 124 заявки, победителями отборочных туров конкурса стали 26 социальных проектов.
С учетом результатов голосования на сайте МЗСР члены отборочной комиссии, в состав которой вошли представители министерства, СМИ, депутаты Парламента, общественные деятели, определили три наиболее инновационных проекта.
Победители конкурса получили денежные призы от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Первое место присуждено автору проекта из Астаны «Производство технических средств реабилитации с казахстанской торговой маркой «Жарайсың!» Бану Искаковой с вручением денежной премии 2 млн тенге. Второе место занял социальный проект из Алматы «Training-Кафе», его автор Анна Кудиярова получила денежную премию в размере 1,5 млн тенге. Завершает тройку лидеров проект из Павлодарской области «Материнских рук творение», автор которого Гаухар Омарова награждена премией 1 млн тенге.
Кроме того, по результатам онлайн-голосования наибольшее количество голосов (5 042) набрал проект Жанны Жанжигитовой из Павлодарской области «Дом несобранных душ». Автору проекта вручили памятный подарок.

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