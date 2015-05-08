Проекты на 190 млрд тенге в сфере сельхозпереработки запустят в Казахстане – МСХ Экономика 1484 Ксения Воронина

О планах по реализации 15 крупных проектов с иностранным участием рассказал глава Министерства сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В настоящее время приоритетом определено развитие перерабатывающей промышленности, как отрасли, обеспечивающей высокую добавленную стоимость. В этой связи прорабатывается реализация 15 проектов с участием крупных иностранных инвесторов. Это только те проекты, в которых будет присутствовать капитал иностранных компаний. Общая стоимость проектов – 190 миллиардов тенге. Планируется реализовать 4 проекта по переработке мяса и в мясном скотоводстве", – сообщил министр.



Также на указанный объем средств планируется построить три птицефабрики на сумму более 60 млрд тенге и мощностью 90 тыс. тонн в год, которые позволят сократить импорт мяса птицы почти на 50%. По данным МСХ, в прошлом году импорт мяса птицы составил 160 тонн. Также планируется ряд проектов в области производства и переработки молока, масложировой продукции и глубокой переработки зерновых культур.



В качестве одного из примеров Мамытбеков привел новый проект в области мясопереработки.



"Предприятием "Евразияагрохолдинг" будет построен мясоперерабатывающий комплекс мощностью 17 тысяч тонн мяса в год, включая линию по переработке отходов, таких как рога, копыта, шкуры, кровь и прочее. То есть производство будет практически безотходным", – заявил министр.

