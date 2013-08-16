Проекты – на благо страны

Экономика

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Сегодня из 73 инвестпроектов области в эксплуатацию введено 64 общей стоимостью 188,2 млрд. тенге, что позволило обеспечить работой 5 тыс. человек. Более 40 из этих производств уже вышли на плановую мощность. В Карту индустриализации регион включает только приоритетные проекты с выпуском высокотехнологичной продукции и имеющие реальную основу. И в подтверждение тому – три инновационных производства, введенных уже в первом полугодии текущего года.

На заводе металлоконструкций, к примеру, заработал цех по изготовлению арочных металлических крепей для Донского горно-обогатительного комбината. С момента запуска он уже поставил горнякам продукции на 100 млн. тенге. Отечественная марка вполне удовлетворяет потребителя, так как по качеству она ни в чем не уступает зарубежной. Весьма перспективным является проект, реализуемый центром БВР, который запустил производство патронированных и непатронированных эмульсионных взрывчатых веществ. Пре­имущество их в том, что они могут применяться в обводненных скважинах. К продукции компании уже проявляет интерес ряд крупных предприятий горно-добывающей отрасли. Особую ставку в регионе делают и на ТОО «Стройдеталь», которое инвестировало средства на модернизацию производства железобетонных изделий для сборно-каркасного домостроения. Новые объекты, безусловно, имеют и большую социальную значимость. Они обеспечили постоянной работой более сотни квалифицированных специалистов.

Между тем до конца года в области планируется в рамках Карты индустриализации ввод еще 10 объектов на общую сумму 120 с лишним млрд. тенге с созданием свыше тысячи новых рабочих мест. Причем один из них – цех № 4 Актюбинского завода ферросплавов – является самым масштабным проектом не только для региона, а для всей страны. О его важности говорит и тот факт, что символическую капсулу на месте начала строительства нового инновационного объекта три года назад лично заложил Глава государства Нурсултан­ Назарбаев.

Здесь будут установлены печи постоянного тока нового поколения. Производственная мощность рассчитана на 440 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. Объем капитальных вложений на первоначальном этапе составил 750 млн. долл. По словам начальника департамента стратегического и инвестиционного развития АО «ТНК «Казхром» Мурата Коспанова, уникальность проекта заключается во внедрении передовой технологии с использованием герметичных печей, в применении инновационных систем электрооборудования и автоматизации для всего комплекса установки. С пуском нового производства значительно снизится удельный расход хромового сырья за счет исключения его окомкования, уменьшится себестоимость, а рост извлечения возрастет с 78 до 92%. Ожидают на предприятии и существенное увеличение казахстанского содержания за счет замены импортного дефицитного кускового кокса на казахстанские восстановители.

В отличие от действующего старого производства цех № 4, или, как говорят сами металлурги, новый завод, обеспечит выпуск высококачественного феррохрома на 50% больше. Тем самым по области его производство увеличится на 46%, а в целом по РК – на 16%. Новые производственные мощности компании по обогащению и переработке добываемых руд – это прежде всего металлургические переделы с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Все работы на стройплощадке выполняются без отставаний от графика. Новое производство занимает площадь в 48 га. В строительстве задействовано свыше 1 500 человек. Предусмотрен ввод 11 объектов. Это целый комплекс с единым производственным циклом, начиная от входа шихтовых материалов и заканчивая складом готовой продукции. Кроме этого есть станция водоподготовки, реагентного, кислотного хозяйства, главная подстанция, административно-бытовой корпус и еще ряд основных производственных корпусов. Ряд объектов уже подготовлены и в скором времени будут сданы в эксплуатацию. Словом, работы постепенно выходят на финишную прямую. На стройплощадке работает более трех десятков отечественных подрядных организаций. Трудятся здесь специалисты со всей республики. Только одна казахстанская головная фирма «Имстальком» привлекла свои филиалы из Павлодара, Темиртау, Караганды, Тараза, Уральска, Семея... Есть компании из Алматы, Астаны, Шымкента, местные строители. Металлоконструкции завозятся из Алма­ты и Павлодара, Караганды, России. Актюбинский завод металлоконструкций поставляет строителям сэндвич-панели. Основное оборудование идет из-за рубежа – США, Европы.

На заводе будут работать металлурги нового поколения. Здесь максимально исключается физический труд, и на смену всему придет высокоавтоматизированное производство, начиная от входа в цех и заканчивая отгрузкой готовой продукции. Металлургу уже не придется стоять у плавильной печи, как раньше. Всем процессом будет управлять компьютер, с помощью которого можно видеть все параметры дозировки. Это, в свою очередь, значительное снижение риска, высокая техника безопасности и охрана труда. Новые технологии подвластны только специалистам самой высокой квалификации. Поэтому параллельно с ходом строительства идет и подготовка необходимых кадров. Разработчики данной технологии предусматривают в своих обязательствах обучение казахстанских специалистов.

На данный момент уже произведен отбор инженерно-технических работников и рабочих с высшим образованием. Поэтапно с августа они будут проходить курсы повышения квалификации в Казахстане и за рубежом. На базе предприятия также обучают сегодня людей рабочих профессий. К примеру, чтобы обучить специалистов работе на современном вагоне-опрокидывателе, уже сделан отбор 6 человек. Их направят на Аксуский завод ферросплавов. Обучение и стажировка специалистов проводятся и в контакте с российскими коллегами. Словом, на новом производстве все должно быть на уровне мировых стандартов, в том числе и подготовка кадров.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

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