​Проекты, от которых трудно отказаться

Развитие и обновление

Altay Invest традиционно прив­лек большой круг зарубежных и отечественных участников. Только на выставке региональных производителей побывали делегации из 20 стран мира. На день большой павильон стал своего рода картой отраслей экономики Восточного Казахстана.

В секторе горно-металлургичес­кой промышленности ТОО «Казцинк» представило слитки 5 основных выпускаемых металлов и образец современной спецовки металлурга. Как пояснил исполнительный директор компании Андрей Лазарев, ежегодно они заключают около 14 тыс. контрактов с отечественными производителями, или 600 предприятия­ми малого и среднего бизнеса. Но произ­водство развивается, и, вполне возможно, число парт­неров еще вырастет.

– На инвестиционном форуме мы можем выстроить диалог как с отечественными, так и с потен­циальными зарубежными пос­тавщиками, – подчеркнул руководитель. – При этом вопрос казахстанского содержания для нас в приоритете, нам важно совместно развивать местные предприятия.

Ульбинский металлургический завод продемонстрировал на своем стенде непрофильную, казалось бы, продукцию – нейтральный гипс. Он образуется как побочный продукт при производстве плавиковой кислоты. Заводчане не скрывали желания с помощью форума найти новых заказчиков на свой строительный материал.

Другой участник экспозиции – ТОО «Изотерм» – производит и поставляет минераловату потребителям в Казахстане, а также в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Украину, Молдову. Тем не менее потенциал не исчерпан, и в компании, по словам специалистов, всеми способами стремятся расширить клиентскую базу.

– Есть, конечно, сайт, – пояснила представитель ТОО Анна Булгакова. – Но участие в таких форумах, как Altay Invest, дает значительный эффект. Гостей много, кто-то обязательно обратит внимание на продукцию. Сразу идет обмен контактами.

Традиционно внимание посетителей на выставке привлек сектор аграрной и легкой промышленности. Аким области Даниал Ахметов, например, остановился возле стенда молокоперерабатывающего предприятия «Эмиль» и предложил одному из почетных гостей форума – Чрезвычайному и Полномочному Послу Франции в РК Филиппу Мартинэ – попробовать усть-каменогорскую продукцию.

– Вот где вам надо открывать производство, – прозрачно намекнул глава региона.

Директор завода «Роза – валяльно-войлочный комбинат» из Семея Альбина Ахметова рассказала о новейшем оборудовании, которое с помощью компьютера задает плотность, толщину и длину войлока. Материал толщиной 1 см можно спрессовать до 3 мм с сохранением той же теплоотдачи.

– Мы установили автомат, который льет подошву на потоке, сразу по 5 пар обуви, – пояснила руководитель. – Оператор только кнопки нажимает.

Доля физического труда на этом старейшем предприятии области не превышает 40%, хотя еще не так давно абсолютно все работы выполнялись вручную, старым дедовским способом. За счет автоматизации семейская фабрика обувает и одевает казахстанских железнодорожников, силовиков, металлургов. Поставляет войлок как уплотнитель и утеплитель на крупные производства. Львиная доля продукции уходит отечественным потребителям, 40% – в Россию.

Есть задел на будущее

Продолжился деловой разговор в формате пленарного заседания. В зале присутствовали члены 500 делегаций – представители бизнеса, гости из стран ближнего и дальнего зарубежья, бизнесмены из Казахстана. Все отметили широкие возможности для инвестиций в туризм, энергетику, аграрную отрасль, строительство, машиностроение. Как проинформировал аким Даниал Ахметов, если по итогам инвестиционного форума 2016 года было запущено проектов на сумму 2 млрд тенге и еще 15 проектов на 251 млрд тенге сейчас находятся в стадии реализации, то в нынешнем году представлено уже 110 проектов общей стоимостью 886 млрд тенге.

– Ежегодно Восточный Казахстан осуществляет внешнеторговые операции с 80 странами на сумму более 3,2 миллиарда долларов, – рассказал глава регио­на. – В рамках Карты поддерж­ки предпринимательства реали­зуются 70 инвест­проектов на сумму 892 миллиарда тенге. До конца текущего года будет введено 9 объектов на 167 миллиардов тенге, создано 1,5 тысячи рабочих мест. Самый значимый из них – запущенный в эксплуатацию Бакырчикский горно-обогатительный комбинат производительностью 2 миллиона тонн руды в год. Стои­мость проекта – 134 миллиарда тенге. До 2022 года планируем реализовать еще 20 проектов на 594 миллиарда. Упор делается на цифровизацию, включая концепцию «умный город» с проектами «безопасный город», Smart City, модернизации уличного освещения.

Об инновационном профиле области красноречиво говорят цифры. По итогам прошлого года уровень инновационной активности Восточного Казахстана достиг 15% при республиканском показателе 9,6%. Объем инновационной продукции вырос в 1,5 раза, составив 80 млрд тенге. Десятая часть всех отечественных специалистов, занимающихся научными и опытно-конструкторскими работами, – это восточноказахстанцы.

Но главное, есть задел на будущее. Только за счет кредитов Банка развития Казахстана реализуются 5 инвестпроектов и одна предэкс­портная операция на сумму 11 млрд тенге. Это вдвое больше, чем в 2016 году.

В качестве примера председатель правления АО «БРК» Болат Жамишев привел проект строительства первой очереди Тургусунской ГЭС с суммой займа 5 млрд тенге. Весомым является кредитный портфель от Европейского банка реконструкции и развития: сумма подписанных договоров превы­шает 20 млрд тенге, в том числе по проектам модернизации систем уличного освещения в Усть-Каменогорске и Семее, по развитию общественного транспорта, переработке и управлению твердыми бытовыми отходами.

– В конце июля мы презентовали новую технику, закупленную для водоканала Семея, – отметил представитель ЕБРР Бахтиер Файзиев. – Инвестиции составили больше 1 миллиарда тенге.

В целом по итогам 8 месяцев текущего года область показала рост инвестиций выше республиканских показателей, она находится в числе лидеров. Общая сумма подписанных в ходе Altay Invest 2018 соглашений и меморандумов составила 295 млрд тенге.

Как подытожил аким Восточного Казахстана, цифра более чем серьезная, при этом только с ЕБРР в рамках подписанных ранее сог­лашений уже осуществляются проекты на 70 млрд тенге, в ближайшем будущем будут запущены еще несколько на 150 млрд тенге.

– Важны и интересны проекты в области развития транспортной инфраструктуры, включая возможность строительства большого моста через Бухтарминское водо­хранилище в Курчумском районе, – раскрыл планы глава региона. – Большие перспективы открывает сотрудничество на китайском нап­равлении. Это необъятный рынок, океан новых потребителей, поэтому сейчас мы завершаем создание сертифика­ционной лаборатории по китайским стандартам нашей продукции, в первую очередь продовольствия.

Мы видим, что китайские инвес­торы идут в наш регион. Хороший пример есть в Бескарагайском райо­не, когда китайский инвестор вложил более 4 миллионов долларов. В Зайсане открыли завод по совместной сборке небольших тракторов и другой сельхозтехники. Сейчас китайская компания хочет строить вместе с нами теп­личные комплексы, это пример, который в будущем даст, безусловно, хорошие результаты. Мы готовимся перейти к цифровому билетированию. Проект уже в стадии завершения, равно как и проект по обеспечению наших городов новыми экономичными высокоэффективными автобусами. Мы эти проекты ведем как с ЕБРР, так и с Банком развития Казахстана.

Бизнесу прибыль, региону – польза

Особое внимание на форуме уделили привлечению иностранных инвесторов. Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани предложил, например, реализовать в регионе аграрный флагманский проект и даже назвал возможный институт финансирования – фонд прямых инвестиций, созданный холдингом «КазАгро» и казахстанским банком.

– В чем интерес Венгрии? – поделился рассуждениями посол. – Мы заинтересованы не в простой продаже партий продукции, а в том, чтобы наладить совместное производство, осуществить транс­ферт технологий.

В желании помочь опытом, технологиями и оборудованием заверил посол Франции Филипп Мартинэ. Представитель этой европейской страны особо подчеркнул перспективность исторического и аграрного туризма в Катон-Карагайском районе.

– Я был в Долине царей, очень красиво, – поделился господин Мартинэ. – Ежегодно в турпоездки в мире отправляются 1 миллиард 800 миллионов человек. Во Франции в прошлом году побывало поч­ти 90 миллионов туристов, это важный компонент экономики, который создает миллионы рабочих мест. Казахстан пока недос­таточно известная страна. У нас есть опыт работы с Саудовской Аравией, французские эксперты помогли создать проекты, которые улучшили экологию и создали туристический хаб. Архитектор из Франции спроектировал в Абу-Даби самый большой музей в мире. Это позволило региону позиционировать себя в качестве культурного нап­равления. Французские ноу-хау можно привлечь в область горного туризма, который является несомненным преимуществом Восточного Казахстана. Готовы помочь превратить ВКО в важный туристический регион.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кореи в РК Ким Дэ Сик оценил как привлекательные сферы мараловодства и переработки целебных трав. Страна также готова предоставить регио­ну технологию Smart Factory для цифровизации промышленных предприятий.

Важной частью форума стало роуд-шоу – встречи инвесторов для обсуждения совместных проек­тов. Всего на трех тематических площадках, посвященных промышленности и энергетике, агропромышленному комплексу, государственно-частному партнерству, туризму и социальной сфере, было заключено более 40 меморандумов об инвестициях на общую сумму свыше 190 млрд тенге.

В частности, по словам начальника областного управления сельского хозяйства Аскара Жакупбаева, планируется отвести 100 га земли под строительство теплиц восьмого поколения с годовой мощностью 379 тыс. тонн овощей и фруктов, а также овощехранилища на 3 тыс. тонн. Стоимость проекта – 93 млрд тенге. Данное соглашение, заключенное с китайской компанией, стало одним из основных на Altay Invest 2018.

Кроме того, в числе основных договоренностей – соглашение о строительстве многопрофильной больницы на 300 коек в Усть-Каменогорске на условиях концессии. Стоимость – 21 млрд тенге, концессионер – турецкая компания. Проект пионерский не только для региона, но и в целом для страны, на законодательном уровне предстоит решить вопрос страхования валютных рисков.

Кроме того, с компанией «Көркем-Телеком» подписано сог­лашение по реализации проекта «Сергек» («умный город») на условиях государственно-частного партнерства. Объем инвестиций – свыше 8 млрд тенге. В ближайшее время в областном центре и Семее будут установлены 4 тыс. камер уличного наблюдения, оба города, по словам Даниала Ахметова, станут самыми насыщенными с точки зрения контроля.

– Каждый такой форум раскрывает возможности нашей страны, расширяет географию участников, – заключил аким области. – Восточный Казахстан предлагает инвесторам привлекательные проекты, от которых трудно отказаться.