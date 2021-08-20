Проекты по формированию антикоррупционной культуры у молодежи реализуют в Казахстане
Сегодня, 20 августа, подписан Меморандум о сотрудничестве между проектным офисом «Adaldyq alany» Министерства информации и общественного развития РК и ОЮЛ «Казахстанская ассоциация «Даму»,
сообщает
Kazpravda.kz.
Во встрече приняли участие руководитель аппарата МИОР РК Айжан Шайназарова, руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Тимур Джумурбаев, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Шахмардан Байманов, председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Лима Диас и представители ОЮЛ «Казахстанская ассоциация «Даму».
Сотрудничество предусматривает развитие совместных усилий по продвижению «нулевой терпимости» к коррупционным правонарушениям.
Будут проведены образовательные тренинги для молодежных и студенческих организаций, созданы социальные видеоролики на тему противодействия коррупции, а также объявлены конкурсы по написанию эссе и рисунков с целью поддержки творческой молодежи.
Данные инициативы направлены на вовлечение молодежи в процесс формирования антикоррупционной культуры.
«Сегодня именно молодежь очень часто формирует тенденции в общественном поле. Нам важно, чтобы современная молодежь придерживалась принципа «нулевой терпимости» к коррупционным правонарушениям. Это актуально и для студенческой, и для рабочей молодёжи», - отметил руководитель проектного офиса «Adaldyq alany» Т. Джумурбаев.
Подписание документа состоялось в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционной культуры у молодежи», реализуемого при поддержки НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».