Проекты по производству пропилена и полиэтилена привлекут 9 млрд долларов инвестиций – Бозумбаев

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Реализация двух проектов по производству полипропилена и полиэтилена в Казахстане позволит привлечь порядка 9 млрд долларов США инвестиций. Об этом на заседании общественного совета сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Объем инвестиций по этим двум колоссальным проектам составит 9 миллиардов долларов США", – сказал Канат Бозумбаев.
По его словам, плановая мощность завода по производству полипропилена составит 500 тысяч тонн продукции в год. Стоимость проекта – 2,6 млрд долларов США, а ввод в эксплуатацию планируется на 2021 год.
Мощность предприятия по выпуску полиэтилена составит 1,2 млн тонн в год. Его стоимость – 6,5 млрд долларов. Сейчас по проекту ведется разработка технико-экономического обоснования, которую планируют завершить к осени.
Канат Бозумбаев отметил масштабность двух проектов.
"После выхода проектов на полную проектную мощность, вклад в ВВП страны, по предварительным данным, составит 1,5-2 процента. И это только от двух заводов, настолько они крупные", – отметил министр.
Министр подчеркнул, что из полипропилена и полиэтилена производят товары народного и промышленного потребления.
"По данным статистики, наш импорт полипропилена составляет 22 тонны, а полиэтилена – 122 тонны. В стране насчитывается около 44 крупных и средних предприятий, производящих подобную продукцию на общую сумму 176 миллиардов тенге. На данных предприятиях работает более 5000 человек", – подытожил Канат Бозумбаев.