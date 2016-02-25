​Проекты прорывного значения

Назвав предлагаемые проекты «прорывными», не преувеличиваю, так как многие из них являются таковыми в прямом и переносном смысле. Но об этом позже, а для начала скажу, что, как известно, в 2015 году была завершена реализация первой пятилетки Государственной программы индустриально-инновационного развития РК. В Павлодарской области в ее рамках воплощено 68 инвестиционных проектов. По итогам прошлого года 66 из них вышли на плановые показатели и, как полностью завершенные, были сняты координационным советом с мониторинга. Но зато на него поставили 10 новых проектов промышленности, стройиндустрии и производства продуктов питания, включенных в региональную Карту поддержки предпринимательства с объемом инвестиций 116,9 млрд.

...И вот теперь – о проектах, которые считаются прорывными. Начну со строительства установки обогащения угля ТОО «Директ» в Майском районе. Это настоящая глубинка, где в основном преобладают животноводство и переработка его продукции. Хотя есть залежи каолиновых глин, соли, нерудных материалов, угля. Его, к слову, добывают. Так вот, «Директ» намерен в текущем году запустить производство обогащенного угля проектной мощностью 300 тыс. тонн в год, что даст работу 30 сельчанам и увеличит налоговые поступления в казну района. А если к этому добавить, как сообщило одно из информационных агентств, что электростанции Украины намерены уже в ближайшее время закупать в Майском районе уголь с месторож­дения Жамантуз (сейчас проводятся лабораторные исследования этого энергетического топлива класса ант­рацит), то проекты действительно будут прорывными.

Тем более что Жамантуз имеет разведанные запасы в 9 млн тонн каменного угля высокой марки и даст работу более 350 жителям района. Все это очень существенно для него и области.

Еще более впечатляет проект павлодарского ТОО «ИнтурСервис-Пульс», который оценивается в 51,9 млрд тенге инвестиций. Речь идет о ежегодном производстве 140 тыс. тонн листового стекла, получаемого современным флоат-методом. В перспективе намечены другие виды стекольной продукции, в том числе для автопрома, различная тара, изоляторы для энергетики. К этому следует добавить 900 рабочих мест – благо для жителей окрестных поселков.

Директор товарищества Кенес Жумабеков пытается реализовать этот проект уже около 10 лет. Три года назад неподалеку от поселка Калкаман и рядом с каналом им. К. Сатпаева (Иртыш – Караганда) и автотрассой Павлодар – Астана он даже начал на выкупленных землях вести по проекту начальные общестроительные работы. Но из-за многочисленных препон ряда ведомств стройку так и не удалось развернуть. Лишь недавнее вмешательство Главы государства разрешило проблему. Проект наконец-то включен в региональную Карту индустриализации, то есть одобрен государством, и тем самым для иностранных инвесторов были повышены статус и авторитет ТОО «ИнтурСервис-Пульс».

У товарищества сегодня есть не только протоколы намерений крупных компаний Китая, США и ОАЭ о финансировании уникального стекольного завода. По словам К. Жумабекова, этот вопрос будет решен в ближайшее время, так же как и дальнейшая проработка по производству на соседней площадке каустической соды, необходимой при изготовлении стекла. Уже поступили конкретные предложения иностранных частных лиц, готовых полностью внести требуемую сумму.

Нельзя не сказать и еще об одном проекте – «Строительство комплекса по производству смазочных материалов» на территории СЭЗ «Павлодар». Его инициатор – с объемом инвестиций 5,5 млрд тенге и проектной мощностью 28 тыс. тонн смазочных материалов в год – ТОО «Evooil Kazakhstan». Компания масштабно занималась сбытом этой продукции, завозимой извне, а теперь решила наладить ее изготовление в Казахстане. По плану реализация первого этапа проекта – 2015–2016 годы, второго – 2017-й.

Можно рассказывать и о реконструкции энергоблока № 5 Аксуской ЭС АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», модернизации производства рукавов высокого давления ТОО «Агромир», выпуске строительных материалов в ТОО «Павлодар – Водоканал». Также в области запланировано строительство двух тепличных комплексов. Один из них – по выращиванию голландских роз – уже сдан недавно в эксплуатацию, а другой (проектной мощностью 1 600 тонн томатов в год) запускают в марте текущего года.

И это еще не все пусковые, прорывные проекты ближайшей перспективы. Речь идет о завершаемых объектах прежних инвестиционных программ. В СЭЗ «Павлодар» это ТОО «АгроХимПрогресс» по производству гербицидов, фунгицидов, биопрепаратов. Объем инвестиций составляет 3,3 млрд тенге. Проектная мощность – 11 тыс. тонн в год. А также о запуске проекта ТОО «Kazakhstan Chemical Company». Его проектная мощность такова: ПВХ-изделия – 30 тыс. тонн в год, полипропиленовые трубы и фитинги – 5 тыс. тонн в год, антифриз – 1,1 млн тонн в год, ИОМС (ингибиторы отложений минеральных солей‎) – 300 тонн в год. Количество рабочих мест в период эксплуатации – 150 человек.

Даже ограничившись этим перечнем, можно сказать, что в Павлодарской области планомерно утверждаются и реализовываются инвестиционные проекты практически во всех отраслях экономики. И никто из инициаторов этих новаций не кивает на мировой кризис. Не зря же говорят, что дорогу осилит идущий.