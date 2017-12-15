Свежий выпуск

​Проекты с дальним прицелом

Сергей Осанов

В ходе встречи обсуждены вопро­сы сотрудничества с компанией в телекоммуникацион­ной отрасли Казахстана и реализации совместных инвестиционных проектов по цифровизации.

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В тот же день в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВК) при Правительстве.

Были обсуждены результаты работы региональных МВК по профилактике правонарушений за 2017 год и одобрен проект плана на предстоящий год.

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Также в Үкімет Үйі под председательством Премьер-минист­ра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета по экспортной политике при Правительстве РК.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации комплекс­ной национальной системы развития экспорта отечественной продукции.

Заслушаны отчеты министерств по инвестициям и развитию, сельского хозяйства о принимаемых мерах по стимулированию экспорта, выявлению товаров с экспортным потенциа­лом и снятию барьеров, возникаю­щих при экспорте казахстанской продукции. Руководители АО «Экспортная страховая компания «Kazakh Export» и АО «НК «Kazakh Invest» также доложили об итогах своей деятельности.

Кроме того, были рассмотрены планы на предстоящий период. В 2018 году будут усилены меры по поддержке экспорто­ориентированных производств в регионах страны, планируется внедрение KPI и методологии оценки результатов деятельности местных исполнительных органов по продвижению экспорта.

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