​Проекты с дальним прицелом

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества с компанией в телекоммуникационной отрасли Казахстана и реализации совместных инвестиционных проектов по цифровизации.
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В тот же день в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВК) при Правительстве.
Были обсуждены результаты работы региональных МВК по профилактике правонарушений за 2017 год и одобрен проект плана на предстоящий год.
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Также в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета по экспортной политике при Правительстве РК.
В ходе заседания обсуждены вопросы реализации комплексной национальной системы развития экспорта отечественной продукции.
Заслушаны отчеты министерств по инвестициям и развитию, сельского хозяйства о принимаемых мерах по стимулированию экспорта, выявлению товаров с экспортным потенциалом и снятию барьеров, возникающих при экспорте казахстанской продукции. Руководители АО «Экспортная страховая компания «Kazakh Export» и АО «НК «Kazakh Invest» также доложили об итогах своей деятельности.
Кроме того, были рассмотрены планы на предстоящий период. В 2018 году будут усилены меры по поддержке экспортоориентированных производств в регионах страны, планируется внедрение KPI и методологии оценки результатов деятельности местных исполнительных органов по продвижению экспорта.