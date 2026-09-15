Проекты с социальной миссией

Проекты
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Назарбаев Университете состоялся финал конкурса международной программы Social Impact Award. Школьники и студенты представили проекты для решения социальных проблем. Презентация стала итогом трехмесячной инкубационной программы.

фото Social Impact Award Kazakhstan

Как сообщила организатор Social Impact Award Kazakhstan Айгерим Джаналинова, в этом году они получили 212 рекордных заявок из разных регионов страны. После конкурсного отбора в акселератор вошли 15 проектов. Под руководством менторов участники делали первые прототипы, тестировали, изучали рынок, рассчитывали стои­мость продуктов и учились привлекать инвестиции.

– Наша цель – вывести казахстанские социальные проекты на международный уровень. Четыре победителя представят страну на SIA Summit в Черногории. Здесь собрались лучшие из лучших. Проекты участников достойны международного внимания и предлагают инновационные решения. В целом наша программа формирует новое поколение социальных инноваторов, – отметила Айгерим Джаналинова.

На Demo Day участники презентовали проекты в области медицины, экологии, образования, социальной поддержки и сохранения культурного наследия. По итогам выступлений жюри определило четыре лучшие команды.

Одними из победителей стали 16-летние ученики алматинской школы Абай Оразбек и Сейитали Алтын. Они разработали проект Banana Patch – доступное средство для быст­рой остановки кровотечения на основе банановой кожуры. Команда провела испытания в Институте генетики и физиологии Алматы. Результаты подтвердили возможность получения из кожуры геля и пленки, которые можно использовать для остановки крови.

– Мы превращаем обычные пищевые отходы в средство для спасения жизни. Его можно хранить в аптечке и брать с собой в поездки. Предварительная цена одного патча составляет 958 тенге, – рассказал Абай Оразбек.

Команда уже подала заявку на патент, зарегистрировала ИП. Следующий этап – сертификация и подготовка к первым продажам.

В свою очередь столичные студенты Асылбек Айтбаев и Аймедет Тауфик представили жюри устройство SnP, которое позволяет людям с ограниченной подвижностью управлять компьютером без помощи рук. Разработка представляет собой джойстик с медицинским мундштуком. Пользователь двигает курсор губами, а вдох и выдох заменяют нажатия кнопок компьютерной мыши. Авторы проекта отметили, что сами разработали печатную плату и собрали внутренние компоненты устройства.

– Людям с тяжелыми нарушения­ми двигательных функций нужен инст­румент свободы. Наше устройство помогает самостоятельно работать с компьютером и смартфоном. В дальнейшем мы планируем подключить его к инвалидной коляске, чтобы одна система позволяла управлять сразу несколькими устройствами, – объяс­нил Асылбек Айтбаев.

Предполагаемая стоимость SnP составляет около 150 тысяч тенге. Устройство может быть полезно людям с тетраплегией, ДЦП, тремором рук, мышечной слабостью и последствиями инсульта.

Высокую оценку жюри также получил проект OnAITynys, который разработали 17-летние школьники из Кокшетау Юсуф Мухамбеткалиев и Хусейн Малик. Это устройство для контроля дыхания, пульса и сатурации у людей с астмой. Как показали разработчики, прибор крепится в области солнечного сплетения и отслеживает состояние человека во время сна. Если пациент задыхается, система подает звуковой сигнал и отправляет уведомление на телефон родным или в медорганизацию.

Четвертым победителем стал проект EndoSim Карины Бауыржан и Жасмины Тургунбаевой из Туркес­тана. Девушки создают симулятор для подготовки будущих врачей-эндоскопистов. Тренажер позволит студентам и начинающим специалистам отрабатывать практические навыки в безопас­ных условиях до работы с пациентами.

Теперь командам-победителям предстоит подготовиться к глобальному саммиту Social Impact Award, который пройдет в ноябре этого года в Черногории. Там молодые казахстанцы представят свои разработки уже зарубежным экспертам, и у них появится шанс получить признание, инвестиции и реализовать проекты на международном уровне.

#конкурс #Назарбаев университет #проекты #Social Impact Award

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