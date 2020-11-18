Свежий выпуск Проекты цифровой реальности 18 ноября 2020 г. 9:16 Досжан Нургалиев ПО ТЕХНОЛОГИЯМ БЛОКЧЕЙНПо информации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, на сегодня в государственном реестре значится около 700 госуслуг, из которых 85,5% предоставляются в онлайн-формате. В дальнейшем этот показатель планируется довести до 90%.По результатам общественного мониторинга, проведенного Агентством РК по делам госслужбы, выяснилось, что для получения тех или иных госуслуг население регионов все еще продолжает обращаться непосредственно в госорганы или акиматы. Таких услуг более 200. В связи с этим предлагается закрепить их оказание безальтернативно за ЦОН. Могут граждане получать их и самостоятельно в электронном виде.На сегодня eGOV предоставляет около 600 услуг. Однако, как отметил Багдат Мусин, из-за большого количества разных сервисов сложно сделать каждую услугу максимально простой для людей. Поэтому, исходя из международной практики, принято решение выводить онлайн-услуги на популярные интернет-платформы. В настоящее время запущена и уже работает регистрация индивидуальных предпринимателей в приложениях Kaspi.kz, Халык банка, Альфа-Банка и Сбербанка.Ведомством на системной основе проводится оптимизация самых популярных госуслуг среди населения. Например, в специализированные ЦОН ежегодно обращаются более 3 млн человек. При этом нередко образуются большие очереди. К примеру, несмотря на то, что регистрация автомобилей доступна в режиме онлайн, люди все равно приходят для этого в спецЦОН и тратят в очередях по несколько часов.– Согласно новым правилам учета, после того, как покупатель переводит деньги на счет продавца, владелец авто сразу же меняется. Буквально сегодня такой удобный сервис в пилотном режиме стал доступен в мобильном приложении Kaspi.kz, – сообщил министр хорошую новость для автомобилистов.В спецЦОН остаются лишь услуги по выдаче водительских удостоверений, поскольку процесс требует сдачи экзаменов на автодромах. Для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на eGov связана с настройкой электронной цифровой подписи и регистрацией в базе мобильных граждан. Теперь на портале осуществляется регистрация при помощи биометрии. Чтобы стать пользователем системы, нужно просто поднести камеру телефона к лицу – и «дверь сама откроется».В приложение еGov mobile выводятся наиболее востребованные документы. Помимо удостоверения личности, свидетельств ЗАГС, в сервис цифровых документов добавлены также водительские права и дипломы. Как заверил глава цифрового ведомства, перечень таких документов будет постоянно расширяться. До конца года планируется исключить выдачу 30 видов справок, необходимость в которых отпадает. При надобности граждане смогут поделиться нужными сведениями непосредственно при помощи телефона без запроса справки. Достаточно продемонстрировать соответствующий QR-код.На текущий момент функционирует более чем 500 информационных систем и 1 500 интеграций, которые обеспечивают оказание электронных услуг на eGov.– Необходимо повысить уровень работоспособности информационных систем госорганов до 99,99%. Это очень важно, поскольку в рамках концепции «слышащего государства» процессы оказания госуслуг обсуждаются совместно с представителями общественности, – отметил Багдат Мусин.В текущем году принято решение об отмене практики обращения в военкомат для постановки на воинский учет при смене места жительства. Автоматизирована с применением технологий блокчейн и такая «сногсшибательная» процедура, как регистрация залога при покупке квартиры в ипотеку. Ранее для этого необходимо было взять документы из банка, предоставить их в ЦОН. После трехдневного ожидания нужно было опять бежать в ЦОН, чтобы забрать документы, снова вернуть их в банк и только потом получить ипотеку.По словам главы ведомства, решается также вопрос, касающийся большой нагрузки на колл-центр 1414. Для качественного консультирования привлечены 2 000 операторов ЦОН. Для сокращения времени ожидания дозвона будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта. Планируется также запустить механизм оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН к себе в офис по аналогии персонального менеджера в банках. Кроме того, в рамках проекта по расширению покрытия Интернетом министерство договорилось с операторами связи об установке в 1 200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом во Всемирную сеть. По видеозвонку можно будет обратиться в районный акимат, ЦОН или в медучреждение.С докладами по этому вопросу также выступили министр труда и соцзащиты населения РК Биржан Нурымбетов, а также акимы Нур-Султана, Атырауской и Алматинской областей.ИСКЛЮЧИТЬ БУМАЖНЫЕ СПРАВКИ!Подводя итоги, глава Правительства Аскар Мамин отметил, что по итогам общественного мониторинга в числе наиболее прогрессивных регионов по внедрению электронных госуслуг значатся Акмолинская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская и Западно-Казахстанская области. Эта работа не ведется на должном уровне в Алматинской области и Шымкенте.Как подчеркнул глава Правительства, местным исполнительным органам необходимо довести уровень удовлетворенности населения качеством госуслуг до 80%. Следует также внедрить эффективные решения по услугам ЖКХ на примере столичного проекта IQala. Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами дано поручение по утверждению плана перевода всех социально значимых госуслуг на eGov mobile.– Населению нужны конкретные результаты работы. Уже в следующем году предстоит полностью исключить потребность бумажных справок, ввести доставку услуг от корпорации «Правительство для граждан», повысить уровень доступности онлайн-услуг и сервисов практически до 100%, – сказал Премьер.Министерству здравоохранения поручено наладить систему предоставления гражданам необходимых электронных медицинских сведений, Министерству труда совместно с госорганами обеспечить полную оцифровку и актуализацию данных, необходимых для цифровизации процессов назначения выплат пенсий и пособий. В целом центральным и местным исполнительным органам предстоит обеспечить эффективную интеграцию и бесперебойную работу всех информационных систем, принять меры по повышению качества их работы, а также простоты использования. Глава Правительства обратил особое внимание на необходимость проведения разъяснительной работы по всем вводимым новшествам в сфере цифровизации госуслуг.СИСТЕМОЙ МАРКИРОВКИ – ПО КОНТРАФАКТУКак доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, в 2019 году Казахстан ратифицировал соглашение о маркировке товаров средствами идентификации на территории ЕАЭС. В рамках исполнения этих норм республика присоединилась к ключевым решениям ЕЭК по маркировке меховых изделий, обуви, духов, шин и покрышек. Путем проведения открытого трехэтапного конкурса определен Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров.По итогам реализации двухгодичных пилотных проектов с 1 марта прошлого года в стране введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, а также табачных изделий – с 1 октября текущего года.– Обязательная маркировка меховых изделий позволила выявить нарушителей налогового законодательства, налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения, – сообщил глава торгового ведомства.В результате количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, сократилось в 13 раз. В 2018 году количество импортеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось на 30%. При этом уровень поступлений таможенных пошлин и налогов по импорту вырос на 40%, объем поступлений внутренних налогов по данной деятельности увеличился в 1,5 раза.Как отметил Бахыт Султанов, маркировка табака позволила выявить на рынке на 30% больше табачных производителей. Оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза. В товарных группах 6 отраслей, по которым предусмотрено внедрение маркировки, объем теневого рынка, согласно экспертизам, достигает 63%. Предполагается, что с введением маркировки данных товарных групп объем легального товарооборота составит 337 млрд тенге, доходы бюджета – 58 млрд тенге.По мнению министра, введение маркировки и прослеживаемости вышеназванных товаров окажет положительный эффект на экономику РК. К примеру, это будет стимулировать развитие добросовестной конкуренции, увеличение доли легального рынка и объема производств до 30–50%. Себестоимость и цены снизятся на 5–10% от текущей стоимости товаров. Кроме того, это станет надежным заслоном на пути контрафактной продукции. Например, c 2016 года по сегодняшний день в стране выявлено контрафактных товаров на сумму более 30 млрд тенге. В связи с этим ожидается, что внедрение комплексной системы маркировки и прослеживаемости окажет положительный эффект на бюджет в течение 5 лет в объеме 2,6 трлн тенге.Как доложил в свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев, их ведомством совместно с оператором маркировки АО «Казахтелеком» реализован пилотный проект по маркировке табачных изделий. В рамках этих мер отработан весь цикл, включая производство-импорт до реализации конечному потребителю. В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства РК «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» обязательной маркировке с 1 октября 2020 года подлежат сигареты с фильтром, содержащие табак, с 1 апреля 2021-го – иные виды табачных изделий, в том числе стики, сигары, сигариллы, нагреваемый табак. Крупные участники цифровой маркировки – компании ТОО «JTI», «Филип Моррис Казахстан», «Бритиш Американ Тобакко» и «Империал Тобако Казахстан».Также с 1 июня 2019 года по декабрь 2020-го реализуется пилотный проект по маркировке алкогольной продукции. В нем участвуют 5 производителей и 2 импортера. По цифровой маркировке алкогольной продукции обеспечена физическая прослеживаемость за ее оборотом – от производителя-импортера до потребителя, включая дистрибьюторов.– Ранее такой контроль отсутствовал. Сегодня покупатель может проверить легальность товара через мобильное приложение. Наличие фискального чека с кодом цифровой маркировки является подтверждением законности происхождения продукции, – сообщил глава Минфина.Документальная прослеживаемость товаров осуществляется в системе «Электронные счета-фактуры», где все плательщики НДС с 1 января 2019 года выписывают счета-фактуры в электронном виде. Это позволяет достигнуть прозрачности товарных потоков, оптимизировать процедуры контроля и возврата НДС.– В целом совокупный ожидаемый эффект от этих мер к 2025 году составит более 2,5 триллиона тенге дополнительных поступлений в бюджет, – подчеркнул министр.По этой теме также выступил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, который отметил, что цифровая маркировка позволит бизнесу повысить производительность труда, усовершенствовать логистические схемы, нарастить долю рынка и в конечном счете увеличить выручку, общий прирост которой оценивается в объеме 336,5 млрд тенге.– Кроме того, это будет способствовать созданию экосистемы для IT-рынка, развитию сервиса для производителей упаковок, а также расширению рынка для производителей оборудования, – отметил глава компании.Своим мнением также поделился председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.Обуславливая важность работы в данном направлении, глава Правительства заявил о необходимости расширения перечня маркированных товаров с учетом продвижения данной работы в государствах ЕАЭС.– Это будет способствовать развитию безбарьерной взаимной торговли. При этом важно взаимное признание государствами ЕАЭС контрольно-идентификационных знаков. Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества производимых и продаваемых товаров, в том числе в нанесении маркировки на свою продукцию. Без маркировки будет исключена возможность выхода на зарубежные рынки, – сказал Премьер.Глава Правительства поручил обеспечить синхронное взаимодействие всех участников системы маркировки товаров с широким информированием бизнес-сообщества. По его словам, введение Национальной системы прослеживаемости товаров позволит повысить конкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, увеличить объемы их производства, торговли, снизить теневой оборот. Министерству финансов поручено продолжить работу по совершенствованию системы прослеживаемости товаров и контролю за оборотом маркированных товаров. Цифровому ведомству совместно с АО «Казахтелеком» необходимо обеспечить бесперебойное функционирование информационных систем, в том числе бесплатных мобильных приложений, их техническое сопровождение, а также качество высокоскоростного мобильного Интернета.