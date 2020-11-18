Проекты цифровой реальности

ПО ТЕХНОЛОГИЯМ БЛОКЧЕЙН

По информации министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, на сегодня в государственном реестре значится около 700 госуслуг, из которых 85,5% предоставляются в онлайн-формате. В дальнейшем этот показатель планируется довести до 90%.

По результатам общественного мониторинга, проведенного Агентством РК по делам госслужбы, выяснилось, что для получения тех или иных госуслуг население регионов все еще продолжает обращаться непосредственно в госорганы или акиматы. Таких услуг более 200. В связи с этим предлагается закрепить их оказание безальтернативно за ЦОН. Могут граждане получать их и самостоятельно в электронном виде.

На сегодня eGOV предоставляет около 600 услуг. Однако, как отметил Багдат Мусин, из-за большого количества разных сервисов сложно сделать каждую услугу максимально простой для людей. Поэтому, исходя из международной практики, принято решение выводить онлайн-услуги на популярные интернет-платформы. В настоящее время запущена и уже работает регистрация индивидуальных предпринимателей в приложениях Kaspi.kz, Халык банка, Альфа-Банка и Сбербанка.

Ведомством на системной основе проводится оптимизация самых популярных госуслуг среди населения. Например, в специализированные ЦОН ежегодно обращаются более 3 млн человек. При этом нередко образуются большие очереди.

К примеру, несмотря на то, что регистрация автомобилей доступна в режиме онлайн, люди все равно приходят для этого в спецЦОН и тратят в очередях по несколько часов.

– Согласно новым правилам учета, после того, как покупатель переводит деньги на счет продавца, владелец авто сразу же меняется. Буквально сегодня такой удобный сервис в пилотном режиме стал доступен в мобильном приложении Kaspi.kz, – сообщил министр хорошую новость для автомобилистов.

В спецЦОН остаются лишь услуги по выдаче водительских удостоверений, поскольку процесс требует сдачи экзаменов на автодромах.

Для среднестатистического гражданина основная сложность перейти на eGov связана с настройкой электронной цифровой подписи и регистрацией в базе мобильных граждан. Теперь на портале осуществляется регистрация при помощи биометрии. Чтобы стать пользователем сис­темы, нужно просто поднести камеру телефона к лицу – и «дверь сама откроется».

В приложение еGov mobile выводятся наиболее востребованные документы. Помимо удостоверения личности, свидетельств ЗАГС, в сервис цифровых докумен­тов добавлены также водительские права и дипломы.

Как заверил глава цифрового ведомства, перечень таких докумен­тов будет постоянно расширяться. До конца года планируется исключить выдачу 30 видов справок, необходимость в которых отпадает. При надобности граждане смогут поделиться нужными сведениями непосредственно при помощи телефона без запроса справки. Достаточно продемонстрировать соответствующий QR-код.

На текущий момент функционирует более чем 500 информационных систем и 1 500 интеграций, которые обеспечивают оказание электронных услуг на eGov.

– Необходимо повысить уровень работоспособности информационных систем госорганов до 99,99%. Это очень важно, поскольку в рамках концепции «слышащего государства» процессы оказания госуслуг обсуждаются совместно с представителями общественности, – отметил Багдат Мусин.

В текущем году принято решение об отмене практики обращения в военкомат для постановки на воинский учет при смене места жительства. Автоматизирована с применением технологий блокчейн и такая «сногсшибательная» процедура, как регистрация залога при покупке квартиры в ипотеку. Ранее для этого необходимо было взять документы из банка, предоставить их в ЦОН. После трехдневного ожидания нужно было опять бежать в ЦОН, чтобы забрать докумен­ты, снова вернуть их в банк и только потом получить ипотеку.

По словам главы ведомства, решается также вопрос, касающийся большой нагрузки на колл-центр 1414. Для качественного консультирования привлечены 2 000 операторов ЦОН. Для сокращения времени ожидания дозвона будут внедрены алгоритмы ответов на часто задаваемые вопросы с помощью искусственного интеллекта.

Планируется также запустить механизм оказания услуги путем вызова персонального оператора ЦОН к себе в офис по аналогии персонального менеджера в банках. Кроме того, в рамках проекта по расширению покрытия Интернетом министерство договорилось с операторами связи об установке в 1 200 сельских населенных пунктах специальных киосков с доступом во Всемирную сеть. По видеозвонку можно будет обратиться в районный акимат, ЦОН или в медучреждение.

С докладами по этому вопросу также выступили министр труда и соцзащиты населения РК Биржан Нурымбетов, а также акимы Нур-Султана, Атырауской и Алматинской областей.