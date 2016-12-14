В эксплуатацию сдан Дворец культуры и школьников. Он расположен в быстро растущей северо-восточной части города. Здесь же, на новой площади Уральска, находятся Дворец торжественных событий, Центр искусств им. Кадыра Мырза Али и Дом дружбы. Все они выполнены по оригинальным архитектурным проектам.

Здание для молодежи и школьников – это действительно дворец, в котором все предусмотрено для занятий и отдыха юного поколения. В нескольких блоках находятся спортивный зал, легкоатлетический манеж, каток с искусственным льдом, бассейн, планетарий, интернет-центр, фотостудия, электронный тир, зимний сад и студия хореографии.

Поздравляя со знаменательным событием, аким области Алтай Кульгинов отметил, что открытие такого замечательного комплекса стало хорошим подарком к Дню Независимости. В Казахстане создаются все условия для развития талантов, способностей молодого поколения. В Приуралье, несмотря на кризисные тенденции, постоянно увеличивается объем финансирования сферы образования. Строятся новые и ремонтируются действующие школы, детские сады, центры внешкольной работы. Это проекты, устремленные в завтра.

Символический ключ от дворца вручил Ренато Мароли, генеральный директор компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», на средства которой в рамках социальной программы и был построен объект. Один из его блоков отведен под центр бокса имени олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова. Западноказахстанцы гордятся своим земляком. На родине за победу в Рио-де-Жанейро ему подарили сертификат на 10 млн тенге. Эти деньги он передал на лечение больных детей. Прославленный боксер пожелал молодому поколению регулярно заниматься спортом и достигать высоких результатов.

Даурен Абаев осмотрел дворец, а ребята встретили гостей песнями и стихами, демонстрировали свои навыки в рисовании, фигурном катании, знании компьютерной и робототехники.

Об историческом значении юбилея, роли Президента Нурсултана Назарбаева в становлении суверенной страны и достижениях Казахстана говорилось на собрании, состоявшемся во Дворце торжественных событий. В своем выступлении министр Даурен Абаев подчеркнул, что 25-летие Независимос­ти – дата, под знаком которой казахстанцы трудились весь нынешний год. Благодаря дальновидной политике Главы государства развивается экономика, растут инвестиции, повышается благосостояние людей. Успехи Казахстана признаны во всем мире.

Устойчивую динамику роста демонстрирует и Западно-Казахстанская область. Наращиваются объемы выпускаемой продукции в промышленности и сельском хозяйстве, создаются новые рабочие места, состоялась новая для страны отрасль – кораблестроение, увеличивается число занятых в малом и среднем бизнесе. За всеми этими успехами, отметил министр, стоит труд конкретных людей. Тем, кто внес весомый вклад в развитие региона, Даурен Абаев и Алтай Кульгинов вручили государственные награды.

Министр информации и коммуникаций РК побывал также в теннисном центре, где к 25-летию Независимости была подготовлена праздничная театрализованная программа.