Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай

Энергетика,Экология
Дана Аменова
корреспондент

Особое место занимает ветровая энергетика

Фото: пресс-служба Минэнерго

В области Абай активно развивается направление возобновляемых источников энергии (ВИЭ), основанное на использовании природного потенциала региона — энергии ветра и солнечного излучения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго 

На сегодня в регионе действуют 8 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 159,7 МВт, из них 7 ветровых электростанций — 129,7 МВт и одна солнечная электростанция — 30 МВт.

Особое место занимает ветровая энергетика. Крупнейшим объектом региона является ветровая электростанция «Абай-1» мощностью 100 МВт, расположенная в Аягозском районе.

Также в области функционируют ветровые энергетические объекты «Винд Чарск», «ВЭС-Чарск», «Чарск Ветер», DES Consulting, Ventum Energy и EastWindEnergy.

Солнечная энергетика представлена электростанцией «Жангиз Солар» мощностью 30 МВт, расположенной в Жарминском районе.

Вместе с тем в области продолжается работа по реализации и проработке новых проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики, что создает дополнительные возможности для дальнейшего развития «зеленой» энергетики региона.

Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по области Абай в рамках своих полномочий осуществляет государственный энергетический надзор и контроль за соблюдением требований законодательства в сфере электроэнергетики.

#регионы #Минэнерго #проекты #ВИЭ

Популярное

Все
Новые объекты открыли в регионах Казахстана на прошедшей неделе
День учителя отмечают в Казахстане
Казахстан привлек внимание российского культурного сообщества фестивалем AI-фильмов
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Азамат Ескараев возглавил отдел в Администрации Президента
Проекты ВИЭ на 160 МВт развиваются в области Абай
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Освоено производство экопанелей из овечьей шерсти
Двукратный чемпион мира по боксу вышел в полуфинал Азиады
Президент Казахстана и Канцлер Германии ответили на вопросы журналистов
Талантам надо помогать
Газете «Қалқан» Национальной гвардии — 65 лет
Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной
Юбилейная конференция и выставка KIOGE пройдет в Алматы
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Тюркский мир: новые источники и материалы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю развивать логистику в Казахстане
Серебряное трио Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда
Лучшие кикбоксеры планеты
В Правительстве подвели итоги развития экономики за 9 месяцев
Возрождая традиции читающих наций
Казахстанские школьники вошли в топ-3 чемпионата WRO Asia-Pacific в Индии
Девятиэтажка пойдет под снос
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Не смолкают струны дружбы
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Без права выезда на тротуар

Читайте также

Около двух тысяч елей высадили на Кок-Жайлау
Экологические нарушения нашли у крупного промышленного пред…
Более 5 млн бутылок и банок собрали через фандоматы в Казах…
Минэнерго объявило о масштабном росте нефтепереработки на K…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]