​Профессионал: грани таланта

Почетный гражданин Жамбылской области и Аральского района Кызылординской области, доктор экономических наук, почетный профессор Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати, академик Международной экономической академии Евразии и Казахстанской национальной академии естественных наук, обладатель звания «Почетный железнодорожник РК», государственный советник налоговой службы второго ранга… Все эти определения относятся к одному человеку – Алданышу Нурумову, который 24 февраля отмечает 75-летний юбилей.

Родился он в Аральском районе Кызылординской области за четыре месяца до начала Великой Отечественной войны. Его семья жила неподалеку от узловой железнодорожной станции Саксаульской, которая славилась своей сильной школьной базой. Наверное, именно этот фактор сыграл решающую роль в судьбе обычного сельского мальчика, через много лет ставшего крупным специалистом железнодорожной отрасли.

Место проживания и работа его отца определили выбор специальности и вуза. Окончив местную школу-интернат, А. Нурумов поступил в Московский институт инженеров транспорта. Тогда учиться в этом вузе было мечтой многих, поэтому радости его близких, узнавших о том, что Алданыш успешно прошел такой большой конкурс, не было предела. Но добиться высокой успеваемости оказалось нелегко, ведь выбрал А. Нурумов одну из сложных специальностей – «Экономику и организацию на железнодорожном транспорте». Он до сих пор вспоминает, с каким трудом достался ему диплом специалиста-железнодорожника. Помогли ему не опустить руки целеустремленность, вера в себя и дисциплинированность. Он изо всех сил старался стать профессионалом.

Такое понимание образования сделало его хорошим руководителем, грамотным и эрудированным, знающим тонкости человеческих отношений. Эти качества ярко проявились на различных партийных и государственных должностях, в том числе на посту заместителя председателя облисполкома по вопросам промышленности и транспорта. Он тесно контактировал с населением области, старался понять каждого и по возможности помочь. Безусловно, это не осталось незамеченным. Именно такие кадры оказались нужны центральным органам республики, поэтому назначения Алданыша Арыстангалиевича сначала заместителем заведующего социально-экономическим отделом ЦК КПК, а затем заместителем управляющего делами Совета Министров Казахской ССР и руководителем референтуры регионального развития Аппарата Президента страны оказались вполне логичными. Они требовали высокой самоорганизованности, тактичности, дипломатичности, профессионального чутья, а также умения быстро решать те или иные проблемы. На этих должностях А. Нурумов показал, что имеет прочную практическую базу и глубокое знание общественно-политической и экономической жизни республики.

Впоследствии Алданыш Арыс­тангалиевич работал заместителем начальника Главной государственной налоговой инспекции РК, начальником Главной налоговой инспекции Министерства финансов Казахстана, членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Позже его опыт эффективно использовали в разработке законов по налого­обложению, первого Налогового кодекса РК, ряда инструктивных и директивных документов.

Особое место в жизни профессора занимает его деятельность в сфере образования и науки. По его инициативе впервые в южном Казахстане на базе Джамбулского технологического института легкой и пищевой промышленности был открыт учетно-экономический факультет, который впоследствии выпустил тысячи дипломированных специалистов. А. Нурумов – автор более 230 научных трудов, девяти монографий и книг, 12 пособий и учебников по финансам, бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, налогообложению и банковскому делу. Под его научным руководством подготовлены два доктора экономических наук, более десяти кандидатов экономических наук и свыше 30 магистров экономических наук.

О своей работе Алданыш Арыс­тангалиевич всегда говорит, что «работа должна быть полезна, но этого мало, она должна быть интересна, но и этого недостаточно – она должна быть приятна». По такому принципу он живет и поныне. У А. Нурумова дружная семья – три дочери и сын, воспитывает восьмерых внуков и двух правнуков. Он полон душевной щедрости, оптимизма, сохраняет скромность и огромную работоспособность. За свои труды А. Нурумов награжден орденом «Құрмет», нагрудными знаками «Золотой барс», «Почетный железнодорожник», «Почетный работник образования Республики Казахстан», рядом юбилейных медалей. Говорить о нем можно много, поскольку это Личность с большой буквы, источник энергии, направленной на созидание, улучшение жизни и воспитание.