​Профессионализация избиркомов

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Адина НУРБЕРГЕН

В семинаре-совещании приняли участие председатели и секретари областных избирательных комиссий, а также избиркомов Астаны и Алма­ты, представители политических партий, заинтересованных государственных органов Республики Казахстан, а также представители международных организаций, действующих в сфере выборов.

– Предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента – это важнейшее политическое событие в жизни страны, – подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии РК Куандык Турганкулов. – При этом ключевой задачей избирательных органов является обеспечение их легитимности, то есть проведение честной и транспарент­ной избирательной кампании в соответствии с требованиями выборного законодательства и общепризнанными международными принципами.

Республиканский семинар-совещание по вопросам организации подготовки и проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 20 марта 2016 года, открыл серию обучающих семинаров для региональных избиркомов.

– Организации системного обучения членов избирательных комиссий, особенно участковых, необходимо уделить большое внимание, – отметил К. Турганкулов. – Именно от уровня профессионализма членов избиркомов и правовой грамотности организаторов избирательного процесса во многом зависит то, как на практике соблюдаются и реализуются нормы избирательного законодательства. Проведение семинаров и тренингов должно стать постоянной и повсеместной практикой. Этим республиканским семинаром мы даем старт проведению такой работы в регионах.

Он уточнил, что будет целесообразно приглашать на семинары представителей политических партий, общественных объединений, кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ и заинтересованных госорганов.

Особое внимание при организации выборов глава Центр­избиркома призвал уделить вопросам экономии бюджетных средств, выделенных на проведение избирательной кампании.

– В нынешних непростых экономических условиях нельзя допускать неэффективного расходования средств и четко придерживаться установки Главы нашего государства о бережном отношении к каждому бюджетному тенге, – сказал он.

К. Турганкулов проинформировал участников семинара о проделанной Центризбиркомом подготовительной работе, о текущей деятельности комиссии и ходе избирательной кампании.

По курируемым вопросам выступили члены Центризбиркома и работники аппарата.

В частности, член Центральной избирательной комиссии РК Татьяна Охлопкова сообщила, что на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней будут приглашены представители 112 государств.

Т. Охлопкова напомнила, что на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, состоявшихся в 2012 году, были аккредитованы 975 международных наблюдателей и представителей иностранных СМИ. В день выборов на избирательных участках осуществляли наблюдение свыше 43 тыс. казахстанских и международных наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ. А на состоявшихся в прошлом году президентских выборах были аккредитованы 1 024 международных наблюдателя и представителя СМИ, на участках присутствовали более 31 тыс. человек, уполномоченных осуществлять наблюдение.

Представители ряда территориальных избирательных комиссий рассказали о подготовке к выборам в регионах страны, деятельности организаторов выборов и первоочередных задачах, стоящих перед ними на данном этапе кампании.

В ходе работы семинара-совещания были обсуждены вопросы, касающиеся материально-технического и финансового обеспечения избирательной кампании, эффективного взаимо­действия избирательных комиссий, местных исполнительных органов, неправительственных организаций и институтов гражданского общества, обеспечения неукоснительного соблюдения норм избирательного законодательства всеми участниками избирательного процесса.

Среди наиболее обсуждаемых и актуальных тем, затронутых в ходе работы семинара-совещания, можно выделить вопросы правового обучения участников избирательного процесса, организации работы по составлению, уточнению и корректировке списков избирателей, обеспечения взаимодействия с местными и международными наблюдателями, организации их деятельности, информационного сопровождения выборов и предвыборной агитации.

Конструктивный обмен мнениями в ходе общего обсуждения позволил участникам выработать ряд предложений и рекомендаций по повышению эффективности работы, проводимой в рамках организации избирательного процесса. Представители территориальных избирательных комиссий поделились опытом работы по различным направлениям деятельности, обменялись мнениями по обсуждаемым на семинаре-совещании темам.

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