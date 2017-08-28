​Профессионализм и боевое мастерство

Команда казахстанской армии стала одной из самых представительных на Армейских международных играх текущего года.

Формат Армейских международных игр совершенствуется с каждым годом, расширяется гео­графия участников. Напомним, сборная Вооруженных сил Казахстана заняла третье общекоманд­ное место на АрМИ-2017 среди 150 команд из 29 стран мира.

В нынешнем году с 29 июля по 12 авгус­та было проведено 28 конкурсов АрМИ на территории пяти государств. Три конкурса прошли на территории Казахстана – «Мас­тера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Соревнование расчетов БПЛА».

– Команда Казахстана по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии Игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализма и боевую выучку военнослужащих, – сказал первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РК Амир Халиков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Самым главным конкурсом АрМИ-2017 стал «Танковый биатлон», в котором команда Казах­стана заняла второе место, уступив только танкистам страны-организатора. Как отмечает Амир Халиков, казахстанские танкис­ты с результатом 1 час 45 минут 41 секунда заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления танком Т-72. Всего в копилке казахстанской сборной 3 золотые, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.