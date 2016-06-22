Профессионализм плюс инновационные технологии

Глава государства в Плане нации «100 конкретных шагов» поставил важнейшие задачи и определил приоритеты, направленные на совершенствование деятельности органов внутренних дел, на повышение требований к их результатам. Ведь надежный общественный порядок и безопасность, неукоснительное соблюдение и защита конституционных прав, свобод и законных интересов граждан – неотъемлемое условие развития любого государства.

Как известно, имидж любого города, помимо архитектурных и культурных ценностей, определяется уровнем его безопасности – тем, насколько человек чувствует себя защищенным от преступных посягательств. Усилиями столичного гарнизона полиции при поддержке местных исполнительных органов удалось обеспечить в целом стабильность оперативной обстановки в Астане. Причем оздоровление криминогенной обстановки происходит на фоне принятия эффективных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, повышения персональной ответственности за порученный участок работы.

Проводим наступательную борьбу с криминалитетом. Безусловно, что для каждого, кто пострадал от рук преступника, важно, чтобы виновное лицо понесло наказание. Работа по раскрытию преступлений, тяжких и особо тяжких видов находится на постоянном контроле. В организации раскрытия преступлений взаимодействуем с другими правоохранительными органами, посильную помощь оказывают городские экстренные службы, таксопарки, с которыми налажен обмен оперативной информацией. Установлен тесный контакт со службами безопасности торгово-развлекательных центров.

Несмотря на ежегодный рост населения города в среднем на 45–50 тыс. человек, наметилась тенденция снижения уровня преступности. Положительная динамика отмечается по всем видам преступлений.

Особую актуальность для столицы, безусловно, представляют вопросы миграционного контроля и противодействия незаконной миграции. В связи с этим осуществляется четкая система контроля прибывающих в город иностранцев, принимаются меры по пресечению незаконной миграции. Регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в результате которых с начала года за нарушения миграционного законодательства к административной ответственнос­ти привлечено свыше 4 тыс. иностранцев, из них более одной тысячи выдворены за пределы страны в судебном порядке.

Кроме того, разработан соответствующий план целевых мероприятий по проверке деятельности строительных компаний на предмет соблюдения законности при привлечении иностранной рабочей силы. Совместно с другими компетентными органами проводятся масштабные отработки строительных фирм, которым были выданы разрешения на привлечение иностранных трудовых мигрантов.

Департаментом внутренних дел внесен ряд предложений в акимат Астаны по вопросам миграционного контроля, по регулированию режима работы увеселительных заведений, по совершенствованию улично-дорожной сети, по парковочным местам и другие.

Охрана общественного порядка, как и прежде, остается для нас приоритетным направлением деятельности. Благодаря поддержке акимата города материально-техническое оснащение столичного ДВД находится сегодня на должном уровне. Координацией этих комплексных сил полиции занимается Центр оперативного управления.

Столичная полиция совершенствуется, вырабатывая новые механизмы обеспечения общественного порядка и внедряя инновационные технологии. На сегодняшний день в городе функционирует около 800 видеокамер, и их количество постоянно растет. Одновременно проводится планомерная модернизация устаревших аналоговых систем, взамен которых внедряются интеллектуальные видеосистемы с функциями видеоанализа. С помощью видеокамер с начала текущего года раскрыто порядка 120 преступ­лений, выявлено около 24 тыс. административных правонарушений и свыше 9 тыс. нарушений ПДД.

С целью улучшения регулирования транспортных потоков и минимизации дорожных «заторов» внедрены интеллектуальные транспортные системы (IТС). Так называемые «умные» светофоры в автоматическом режиме на основе анализа, без человеческого вмешательства, управляют движением автотранспорта.

В соответствии с поручением Главы государства столичными силами полиции обеспечивается реагирование на любые мелкие правонарушения, совершаемые на улицах и в общественных местах города. К этой работе повсеместно привлекаются общественные формирования правоохранительной направленности, с помощью которых выявлено свыше 300 административных нарушений.

Применяем различные формы поощрения граждан за участие в охране общественного порядка и раскрытии преступлений, в том числе материального характера. И здесь мне хотелось бы отметить высокую активную гражданскую позицию жителей Астаны, незамедлительно сообщающих о правонарушениях.

Шире стали практиковаться выездные суды в отношении правонарушителей, в том числе по месту их учебы и работы. Это дает положительный профилактический эффект.

Мы постоянно работаем над повышением уровня доверия населения к полиции. Один из наиболее эффективных способов взаимодействия с обществом – использование информационных ресурсов в Интернете. На блог столичного ДВД, а также с сайта городского акимата ежедневно приходят обращения наших граждан, по которым незамедлительно принимаются меры и даются ответы. Во всех подразделениях департамента действуют «телефоны доверия». Еженедельно осуществляется прием граждан руководителями ДВД и районных УВД в филиале партии «Нур Отан».

В соответствии с пунктом 31 Плана нации в ДВД функционирует Консультативно-совещательный орган, в состав которого вошли депутаты Парламента и городского маслихата, общественные деятели, представители СМИ и правозащитных организаций, ветераны органов внутренних дел. Это один из действенных инструментов взаимодействия полиции и общества в вопросах обеспечения безопасности граждан, защиты их интересов, открытости, а также выработки совместных мер по совершенствованию деятельности органов внутренних дел.

В Астане очень часто проводятся политические, общественные и спортивно-культурные мероприятия республиканского и международного масштаба. И в этом плане столичный ДВД наработал богатый опыт успешного обеспечения правопорядка и безопасности. Только с начала года сотрудниками столичной полиции был обеспечен должный общественный порядок в период проведения свыше 1 200 подобных мероприятий.

Осознавая высокую ответственность в обеспечении безопасности при проведении Международной специализированной выставки ЕХРО 2017, принимаем комплекс организационно-практических мер по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности объектов.

С 1 января текущего года с целью обеспечения правопорядка и безо­пасности граждан, а также свое­временного предупреждения и пресечения каких-либо противоправных действий по всему периметру Меж­дународной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» сотрудники столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с охранными структурами осуществляют круглосуточное дежурство. Благодаря слаженной работе на охраняемой территории правонарушений на настоящий момент не допущено.

Кроме того, с целью оперативного реагирования на сообщения иностранных граждан, оказания в случае необходимости юридических услуг и повышения имиджа полиции в ДВД города организованы курсы по обучению полицейских иностранным языкам. По окончании курсов сотрудники получат соответствующие сертификаты.

Совместно с акиматом столицы отработаны вопросы по кадровому укреплению и материально-техническому оснащению столичной полиции, соответствующих высокому международному уровню.

Особое внимание уделяется укреп­лению кадрового ядра. В связи с этим принимается комплекс мер по отбору кандидатов на службу и повышению уровня их профессионализма, укреплению дисциплины и законности среди личного состава, противодействию коррупции в собственных рядах, повышению эффективности работы с кадрами и уровня служебно-боевой подготовки сотрудников. Повышены требования к их морально-психологической подготовленности.

Успешно функционирует институт наставничества. В качестве наставников привлекаются сотрудники, имеющие большой опыт работы, ими оказывается всесторонняя практическая, методическая и моральная помощь молодому сотруднику. По инициативе нашего департамента в Казахском гуманитарно-юридическом университете для молодых следователей и дознавателей ДВД проводятся обучающие семинары, курсы. При данном учебном заведении создан клуб «Детектив» для студентов-старшекурсников, где опытные следователи проводят прак­тические занятия.

Большое внимание уделяется работе с подрастающим поколением, воспитанию в них патриотизма и стремления к здоровому образу жизни. По нашей инициативе был организован детский дворовый клуб, на базе которого проводятся спортивные соревнования и различные детские конкурсы. Например, буквально недавно состоялся шахматный турнир на Кубок начальника ДВД, в котором приняли участие ученики более 40 средних школ столицы.

Не остаются без нашего внимания трудные подростки, дети из социально уязвимых слоев населения. Каждый праздник мы навещаем детский дом Астаны, своих подопечных, над которыми взяли шефство. Для ребят устраиваются «Дни открытых дверей» с показательным смотром спецтехники, служебных собак, лошадей, проводятся конкурсы, мастер-классы с известными спортсменами. Мы надеемся, что кто-то из этих ребят со временем найдет свое призвание на полицейской службе.

Также с концертами и подарками навещаем ветеранов, проживающих в городском медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов. И практически каждый праздник сопровождается проведением подобных акций, конечная цель которых – повышение доверия граждан к деятельности полиции.

Немало примеров совершения полицейскими столицы героических поступков, когда они, рискуя жизнью и здоровьем, задерживали преступников и спасали людей, за что были заслуженно удостое­ны государственных наград. В канун праздника Дня защитника Отечества Указом Президента Рес­публики Казахстан награждены орденами «Айбын» ІІІ степени двое сотрудников местной полицейской службы – старшина полиции Марал Тургымбаев и сержант полиции Ерболат Рыспеков, получившие огнестрельные ранения при задержании вооруженного преступника. Государственной наградой – медалью «Ерлігі үшін» – награжден полицейский полка дорожно-пат­рульной службы МПС ДВД Астаны старший сержант полиции Баглан Карымбаев, который, несмотря на полученные телесные повреждения, рискуя жизнью, задержал разыскиваемого преступника.

Выполняя поручения Главы государства, который поставил задачу сделать Астану городом, безопасным для жизни людей, хочу заверить, что при всемерной поддержке, оказываемой нам Министерством внутренних дел и акиматом, сотрудники департамента поставят надежный заслон преступности и обеспечат образцовый общественный порядок в столице нашей Родины.