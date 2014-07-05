Профессиональная велокоманда ProТeam Astana стала послом Казахстана на международной арене

– Сто лет назад в Актюбинске прошла первая велогонка, в которой приняли участие 12 спортсменов. Ее победителем – первым чемпионом Казахстана по велоспорту – стал учитель гимнастики Сибагат Забиров. Так был дан старт славной истории республиканского велоспорта, вершина которого – золотая олимпийская медаль Александра Винокурова, завоеванная им на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Созданная по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева профессиональная велокоманда ProТeam Astana стала коллективным послом Казахстана на международной арене. Благодаря ее успехам и мастерству велосипедистов о нашей стране знают во всем мире.

Искренне радуюсь тому, что велоспорт в республике догоняет по популярности традиционные футбол, бокс и борьбу. Сегодня многие пересаживаются на велосипеды, в городах прокладываются специальные дорожки, строятся парковки, проводятся массовые велопробеги, а в 2013 году была организована и первая профессиональная велогонка страны – «Тур Алматы».

Желаю нашим спортсменам высоко нести знамя казахстанского велоспорта на всех международных соревнованиях – от «Тур де Франс» до Олимпийских игр!